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Imagini care au stârnit indignare: un bărbat din Sulina, anchetat după ce a chinuit un cormoran

Polițiștii din Tulcea s-au sesizat din oficiu după imagini cu un cormoran rănit. Un bărbat de 48 de ani este cercetat penal.
Imagini care au stârnit indignare: un bărbat din Sulina, anchetat după ce a chinuit un cormoran
Andreea Tobias
20 iun. 2026, 13:29, Social
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Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Tulcea s-a  sesizat din oficiu. Decizia a venit după vizionarea unor imagini video cu un cormoran rănit.

În imagini apare un cormoran cu o coardă legată în zona gâtului. O persoană îl filmează în timp ce îl urmărește pe plajă.

Fapta a fost comisă în zona protejată din arealul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării, în apropierea orașului Sulina.

Polițiștii verifică și împrejurările legate de pătrunderea cu autovehiculul pe un drum neamenajat din zonă.

Cine este suspectul în acest caz

În urma investigațiilor, polițiștii l-au identificat pe suspect. Este vorba despre un bărbat de 48 de ani, din orașul Sulina.

A fost întocmit dosar penal pentru rănirea cu intenție a animalelor. Fapta este prevăzută de Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea. Polițiștii administrează toate probele necesare, în colaborare cu specialiștii ARBDD, pentru stabilirea completă a împrejurărilor.

Inspectoratul de Poliție al Județului Tulcea condamnă orice act de maltratare sau cruzime asupra animalelor. Instituția a precizat că va aplica strict prevederile legale, mai ales pentru speciile protejate din Rezervația Biosferei Delta Dunării.

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