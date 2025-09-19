Incendiu major în Satu Mare. Pompierii luptă cu flăcările pentru a salva halele învecinate

ISU Satu Mare a trimis acolo 3 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, precum şi echipaje ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Medieşu Aurit şi Apa.

Din informaţiile primite, în interiorul halei nu se aflau animale în momentul izbucnirii incendiului.

Hala principală arde generalizat pe întreaga sa lungime, iar în apropiere sunt şi alte construcţii industriale. Echipajele acţionează prioritar pentru limitarea propagării flăcărilor la halele învecinate.

Ulterior, s-a decis suplimentarea forţelor de intervenţie cu autospeciala AT10000 de la Secţia Negreşti-Oaş şi echipaje ale SVSU Odoreu, pentru a face faţă amplorii incendiului.