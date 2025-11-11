Inevitabilul s-a produs în Moldova: Gospodării taxate chiar și cu 40.000 de lei pentru apa din fântână

Situație foarte încordată într-un sat din Moldova – Boroșoaia, ai cărui cetățeni au primit înștiințări de plată cu sume astronomice pentru că au folosit apa de la fântâna proprie, scrie Ziarul de Iași.

Sumele de plată depășesc, în unele cazuri, chiar și 10.000 de lei.

La rândul lor, reprezentanți ai companiei de apă susțin că au identificat 72 de gospodării care nu au plătit canalizarea, în ultimii trei ani. Mai mult, ei argumentează că există o discrepanță mare între apa livrată în sistem și cea deversată în serviciul de canalizare.

Sumele sunt estimative

Compania de apă mai spune, de asemenea, și că a identificat gospodării care erau branșate clandestin la sistemul de canalizare.

Tariful perceput pentru apă potabilă este de 10,28 de lei / mc, iar pentru canalizare – de 9,97 de lei.

Înștiințările de plată către aceste familii din satul Boroșoaia cuprind sume estimative ale companiei, cumulate pe trei ani.

Oamenii spun că nu au de unde să plătească toate aceste sume.

„Mi-au cerut peste 15.000 de lei”

„Deja am primit înștiințări de plată. Din ce am înțeles de la vecini, ar fi vorba de apa folosită din fântâni, și ApaVital vrea să ne-o impute la plată. ApaVital a devenit o companie de extorcare.

Mie mi-au cerut peste 15.000 de lei. Ei fac aceste „pretinderi” (estimări, n. red.) fără să ne anunțe cum stau lucrurile, nimic, doar ne-am trezit că vor bani. Noi am plătit tot timpul de atâția ani, suntem cu facturile la zi, iar acum ne-am trezit că trebuie să plătim suplimentar apa din fântână. Așa ceva este absurd”, a spus un localnic din satul Borosoaia pentru sursa citată.

Oamenii au căutat răspunsuri la primăria comunei, care a înaintat data de 18 noiembrie pentru o întâlnire cu reprezentanții companiei de apă ApaVital.

Primar: „Trebuie să ajungem la o înțelegere”

„Este o chestiune ciudată aici, nu este vorba doar despre cei rău platnici. Mai mulți oameni din Boroșoaia trebuie să plătească acum sume uriașe către ApaVital, chiar și de 40.000 de lei la unii. Sunt mulți oameni bătrâni, cu pensie mică, nu au de unde să plătească astfel de sume.

Am avut o discuție cu oamenii din conducerea ApaVital și trebuie să ajungem la o înțelegere. Undeva a fost o eroare – nu ai cum să vii, după atâția ani, să le ceri oamenilor anumite sume pentru canalizare deoarece ei nu au plătit-o”, a declarat Paul Mursa, primarul comunei Plugari, citat de Ziarul de Iași.

Ce spune compania de apă

De cealaltă parte, compania de apă spune că a efectuat verificări punctuale pe teren și că a identificat 72 de neconformități: unele aveau sursă proprie de alimentare (fântâni / puțuri) – care înseamnă un aport de apă deversată în rețeaua publică de canalizare, altele areu racordate clandestine, care, de asemenea, aduc un aport important de apă uzată în canalizare.

Compania de apă spune că gospodăriile care folosesc apă din surse proprii trebuie să declare acest lucru la ApaVital, pentru că asta înseamnă un aport de apă uzată în rețeaua publică de canalizare.

„Utilizatorii care folosesc surse proprii de apă (fântâni, puțuri etc.) sunt obligați să respecte prevederile Regulamentul serviciului (elaborat de ARSACIS, în calitate de reprezentant al autorităților locale), privind deversarea apelor uzate în rețeaua publică de canalizare.

Conform acestuia, este interzisă deversarea în canalizare a apei provenite din surse proprii, fără contract. Astfel, utilizatorii depistați că deversează apa din fântână la canalizarea publică, fără declarare și fără respectarea prevederilor legale, sunt considerați consumatori clandestini.

Pentru a evita astfel de situații, APAVITAL recomandă tuturor utilizatorilor cu surse proprii de apă să declare aceste surse, să respecte interdicția de deversare neautorizată în rețeaua publică de canalizare și să se adreseze operatorului pentru soluții legale de racordare”, au declarat reprezentanții companiei pentru sursa citată.

Acum, toată lumea așteaptă data de 18 noiembrie pentru a se întâlni cu reprezentanții companiei.