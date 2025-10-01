Linia de cale ferată Constanța-Mangalia se închide de miercuri până în februarie 2026

„Având în vedere închiderea liniei Constanța – Mangalia pentru lucrări la infrastructura feroviară, efectuate de către administratorul infrastructurii – CNCF CFR SA, circulația trenurilor de călătorie pe această rută este suspendată în perioada 1 octombrie 2025 – 2 februarie 2026”, transmite CFR Călători.

Compania anunță că asigură, începând de miercuri, 1 octombrie 2025, serviciul de înlocuire a transportului feroviar cu autobuze, în baza biletelor achiziționate din stațiile de cale ferată.

Iată programul de circulație al autobuzelor în perioada 1 octombrie 2025 – 13 decembrie 2025:

Constanța – Mangalia

RA 8381: Constanța (plecare 06:25) – Mangalia (sosire 07:44), în locul trenului R 8381

RA 8385: Constanța (plecare 09:45) – Mangalia (sosire 11:04), în locul trenului R 8385

RA 8389: Constanța (plecare 14:22) – Mangalia (sosire 15:41), în locul trenului R 8389

RA 8393: Constanța (plecare 17:05) – Mangalia (sosire 18:24), în locul trenului R 8393

RA 8395: Constanța (plecare 18:13) – Mangalia (sosire 19:32), în locul trenului R 8395

RA 8397: Constanța (plecare 20:13) – Mangalia (sosire 21:32), circulă numai sâmbăta, în locul trenului R 8397

RA 8399: Constanța (plecare 21:13) – Mangalia (sosire 22:40), nu circulă sâmbăta, în locul trenului R 8399

Mangalia – Constanța

RA 8380: Mangalia (plecare 05:40) – Constanța (sosire 06:59), în locul trenului R 8380

RA 8384: Mangalia (plecare 07:56) – Constanța (sosire 09:15), în locul trenului R 8384

RA 8386: Mangalia (plecare 12:03) – Constanța (sosire 13:22), în locul trenului R 8386

RA 8392: Mangalia (plecare 15:53) – Constanța (sosire 17:12), în locul trenului R 8392

RA 8396: Mangalia (plecare 18:27) – Constanța (sosire 19:46), în locul trenului R 8396

RA 8398: Mangalia (plecare 19:45) – Constanța (sosire 21:04), în locul trenului R 8398.