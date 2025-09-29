Lucrări în Capitală: Sute de blocuri ramân fără apă caldă, anunță Termoenergetica

Se vor face lucrări pe Bulevardul Basarabia din Sectorul 2, unde vor fi reparate conducte, lucrări care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 6 puncte termice (82 blocuri și doi agenți economici) de luni până în data de 03 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1975, această porțiune de rețea având 50 de ani de funcționare.

De asemenea, în zona Splaiul Unirii, Bulevardul Mircea Vodă din Sectorul 3, se vor executa lucrări de reîntregire a conductelor care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 10 puncte termice (178 blocuri și trei agenți economici ) de luni până în data 04 octombrie 2025, ora 23:00. În paralel, echipele companiei vor executa și lucrări de reparație a conductelor. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1995, această porțiune de rețea având 30 de ani de funcționare.

Tot în zona Splaiul Unirii din Sectorul 3 se vor executa lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către 7 puncte termice (135 blocuri) de luni până în data de 04 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1987, această porțiune de rețea având aproape 40 de ani de funcționare.

Rețele vechi de peste 30 de ani

În zona străzilor V.V. Stanciu, Constantin Rădulescu – Motru și Calea Văcărești din Sectorul 4 se vor face lucrări de reparație care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 6 puncte termice (129 blocuri și 2 agenți economici), începând cu de luni până la data de 04 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1992, această porțiune de rețea având 33 de ani de funcționare.

Totodată, în zona străzii Sergent Nițu Vasile din Sectorul 4 se vor face lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 9 puncte termice (106 blocuri și un agent economic) de marți până în data de 02 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1983, această porțiune de rețea având peste 40 de ani de funcționare.

Pe Aleea Covasna din Sectorul 4 se vor executa lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 1 punct termic (19 blocuri) de luni până în data de 01 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1989, această porțiune de rețea având 36 de ani de funcționare.

Lucrări în sectorul 5 și 6

Pe Strada Eroii Sanitari din Sectorul 5 se vor executa lucrări de reparație care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 2 puncte termice (2 blocuri), începând de luni până la data de 30 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1989, această porțiune de rețea având aproape 36 de ani de funcționare.

Și pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6 vor avea loc lucrări de reparații care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 5 puncte termice (127 blocuri și imobile și 1 punct termic industrial), începând de miercuri până la data de 03 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1980, această porțiune de rețea având 45 de ani de funcționare.

Pe Bulevardul Timișoara din Sectorul 6 se vor face lucrări de reparații care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă în perioada cuprinsă între luni și 30 septembrie 2025, ora 23:00. Clienții nu vor fi afectați. Anul de punere în funcțiune a conductei corespunzătoare racordului menționat este 1984, această porțiune de rețea având peste 40 de ani de funcționare.