Mall-ul din Cluj a fost evacuat și a rămas închis aproape 30 de minute

Incidentul a avut loc în jurul orei 14°°, când sistemul intern de avertizare al centrului comercial s-a activat brusc, determinând personalul de securitate să pună în mișcare procedura standard de evacuare. În câteva minute, magazinele și-au închis porțile, iar vizitatorii au fost ghidați către ieșirile principale și secundare.

VIVO Cluj Napoca este situat pe raza comunei Florești, în zona metropolitană a municipiului. La acel moment, centrul comercial era intens circulat, iar zeci de magazine se aflau în plină activitate. Evacuarea s-a desfășurat însă fără incidente, iar clădirea a fost golită complet în doar câteva minute, deși în apropierea intrărilor s-au creat aglomerări.

Alarma s-a dovedit falsă

Reprezentanții centrului comercial au confirmat ulterior că a fost vorba despre o alarmă falsă. „Sistemul de avertizare s-a declanșat automat, fără să existe însă un pericol real. Pentru siguranța vizitatorilor, procedurile se aplică automat în astfel de situații”, au transmis oficialii mall-ului pentru Știri de Cluj.

Aceștia au explicat că evacuarea a fost menținută până la finalizarea tuturor verificărilor tehnice, așa cum prevede protocolul de securitate, chiar dacă s-a dovedit că nu existase nicio amenințare.

Inspectoratul de Poliție al Județului Cluj a confirmat că alerta a fost una nejustificată: „Din fericire, nu a existat niciun risc pentru persoanele aflate în interiorul mall-ului la momentul incidentului. Verificările au arătat că alarma a fost una falsă”.

VIVO Cluj, redeschis în mai puțin de 30 de minute

Pe durata intervenției, accesul în centrul comercial a fost restricționat, iar zona a rămas temporar sub observația personalului de securitate.

După aproape 30 de minute de verificări, care au arătat că nu există niciun pericol, mall-ul a fost redeschis publicului, iar magazinele și-au reluat activitatea.

Procedura standard în astfel de situații presupune evacuarea imediată a clădirii, blocarea temporară a accesului și verificarea sistemelor tehnice de către echipele specializate ale centrului comercial, pentru a confirma că spațiul este sigur înainte de reluarea activității. Dacă este necesar, intervenția este completată de echipe de securitate sau de autorități precum Poliția și Inspectoratul pentru Situații de Urgență.