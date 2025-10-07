MApN anunță un exercițiu de mobilizare în București și Ilfov. Rezerviștii vor fi convocați la unitățile militare

Ministerul Apărării Naționale organizează, în perioada 12–20 octombrie 2025, exercițiul de mobilizare MOBEX B-IF-25 în municipiul București și județul Ilfov, în cooperare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor.

Scopul exercițiului: verificarea pregătirii pentru apărare

Conform MApN, scopul exercițiului este verificarea pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare, precum și consolidarea coeziunii între militarii activi și rezerviști. Rezerviștii din București și Ilfov vor fi convocați la unitățile MApN la care sunt arondați și vor participa timp de o zi la activități specifice de instruire.

Exercițiile MOBEX se desfășoară periodic, urmărind completarea cu personal și tehnică a unităților militare și evaluarea capacității autorităților locale și a operatorilor economici de a răspunde unui scenariu de mobilizare. În acest an, alte exerciții similare au avut loc în județele Teleorman, Giurgiu și Olt, și în septembrie, în județele Sibiu și Mureș.

MOBEX B-IF-25 se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare și Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare. Rezerviștii vor fi convocați prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, iar evaluarea autorităților și operatorilor economici este coordonată de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

MApN transmite că exercițiul are caracter de rutină, fără legătură cu situația din regiune

„Pentru a evita dezinformarea și știrile false care ar putea fi răspândite în legătură cu aceste activități care, reiterăm, au caracter de rutină și nu au legătură cu situația de securitate din regiune, recomandăm cetățenilor interesați să se informeze din surse oficiale. Pe platforma InfoRadar a MApN pot fi consultate informații referitoare la încercări anterioare de inducere în eroare a publicului pe subiecte similare”, a precizat MApN.