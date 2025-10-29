Mesaj Ro-Alert în Argeș, din cauza unui exercițiu de deversare controlată a apei din lacul Vidraru

Potrivit autorităților, miercuri are loc un exercițiu amplu de deversare controlată a apei din lacul de acumulare Vidraru, între orele 7.00 și 18.00. Pe parcursul zilei vor fi eliberate cantități diferite de apă, cu debite în creștere, pentru a verifica modul în care albia râului Argeș poate prelua volumele evacuate în condiții de siguranță.

Scopul exercițiului este testarea condițiilor reale de deversare controlată a apei, în contextul în care, în luna decembrie, va începe golirea barajului Vidraru pentru lucrările de retehnologizare a Amenajării Hidroenergetice Vidraru.

Peste 200 de oameni sunt în teren, respectiv reprezentanți ai Hidroelectrica, Administrației Bazinale de Apă Argeș–Vedea, Poliției Argeș, Jandarmeriei Argeș, ISU Argeș, ANPA, Direcției Silvice, Agenției pentru Protecția Mediului, precum și ai primăriilor Arefu și Corbeni, iar zona este monitorizată permanent, atât de la sol, cât și din aer, cu ajutorul a cinci drone.

„Fac un apel ferm către locuitorii din zonele vizate și către turiști: Pentru siguranța dumneavoastră, nu vă apropiați de albia râului Argeș! Cetățenii au fost deja informați despre acest exercițiu prin adunări publice, panouri informative, anunțuri din casă în casă, iar în această dimineață a fost emis și un mesaj Ro-Alert”, a transmis, pe Facebook, Ioana Făcăleață.