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Mesaj RO-Alert, miercuri dimineață, privind o posibilă incursiune a dronelor, pentru nordul județului Tulcea

Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea, miercuri dimineață, din cauza unei posibile incursiuni a unor drone.
Mesaj RO-Alert, miercuri dimineață, privind o posibilă incursiune a dronelor, pentru nordul județului Tulcea
Sursa foto: X
Maria Nițu
14 oct. 2026, 07:18, Social
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Autoritățile au emis, miercuri dimineață, un mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, prin care populația a fost avertizată cu privire la o posibilă incursiune a unor drone.

Reprezentanții ISU Tulcea au precizat că, până la ora transmiterii acestei știri, nu au fost primite apeluri de urgență.

Mesajul RO-Alert transmis populației din nordul județului Tulcea conține recomandări privind măsurile de protecție în cazul unei alerte aeriene.

„Alarmă aeriană (Posibilă incursiune de drone). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în casă, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesajul transmis miercuri dimineață.

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