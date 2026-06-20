Mesajul transmis de MAI de Ziua Mondială a Refugiatului: „Nimeni nu își părăsește casa de bunăvoie”

Ziua este marcată anual la 20 iunie, sub egida Organizației Națiunilor Unite. MAI a transmis un mesaj de respect și sprijin pentru persoanele nevoite să își părăsească locuințele din cauza războaielor sau persecuțiilor.

Potrivit MAI, mii de adulți fugiți din calea conflictelor și-au găsit un loc de muncă în România. Zeci de mii de copii refugiați și-au continuat educația în școlile românești.

Câte cereri de azil au fost aprobate în 2026

În primele cinci luni ale anului, au fost aprobate 1.289 de cereri de stabilire a domiciliului în România. Cifra reprezintă o creștere de 38,4%, față de perioada similară a anului trecut.

Autoritățile au emis 54.409 permise de ședere temporară în aceeași perioadă. Numărul este cu 21,8% mai mare față de anul precedent.

MAI și-a reafirmat angajamentul de a proteja viața și demnitatea persoanelor aflate în nevoie. Instituția promite acces la proceduri corecte de azil și sprijin pentru integrare.