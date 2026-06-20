Prima pagină » Social » Mesajul transmis de MAI de Ziua Mondială a Refugiatului: „Nimeni nu își părăsește casa de bunăvoie”

Mesajul transmis de MAI de Ziua Mondială a Refugiatului: „Nimeni nu își părăsește casa de bunăvoie”

Ministerul Afacerilor Interne transmite un mesaj de solidaritate cu refugiații, cu ocazia Zilei Mondiale a Refugiatului, marcată anual la 20 iunie. Instituția a publicat și cifre privind integrarea refugiaților în România.
Mesajul transmis de MAI de Ziua Mondială a Refugiatului: „Nimeni nu își părăsește casa de bunăvoie”
Sursa foto: Eduard Vînătoru/Mediafax Foto
Andreea Tobias
20 iun. 2026, 08:12, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Ziua este marcată anual la 20 iunie, sub egida Organizației Națiunilor Unite. MAI a transmis un mesaj de respect și sprijin pentru persoanele nevoite să își părăsească locuințele din cauza războaielor sau persecuțiilor.

Potrivit MAI, mii de adulți fugiți din calea conflictelor și-au găsit un loc de muncă în România. Zeci de mii de copii refugiați și-au continuat educația în școlile românești.

Câte cereri de azil au fost aprobate în 2026

În primele cinci luni ale anului, au fost aprobate 1.289 de cereri de stabilire a domiciliului în România. Cifra reprezintă o creștere de 38,4%, față de perioada similară a anului trecut.

Autoritățile au emis 54.409 permise de ședere temporară în aceeași perioadă. Numărul este cu 21,8% mai mare față de anul precedent.

MAI și-a reafirmat angajamentul de a proteja viața și demnitatea persoanelor aflate în nevoie. Instituția promite acces la proceduri corecte de azil și sprijin pentru integrare.

Recomandarea video

SONDAJ: Ți-ai rezervat concediul de vara asta? În România sau în străinătate? Cum este o vacanță „reușită”?
G4Media
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
GSP.ro
Roman Abramovici, „cel mai fidel și devotat dintre oligarhii lui Putin”, placă turnantă între Moscova și Kiev? „Acești miliardari sunt doar niște axe ale operațiunilor de influență rusești, nu stabilesc ei agenda”
Gandul
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați
Cancan
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport
Pe câți kilometri de drum expres se circulă în România în iunie 2026? DEx6 Brăila-Galați bate pasul pe loc de șase luni
Libertatea
Cum arată viața lui Tuncay Öztürk la aproape 10 ani de la divorțul de Andreea Marin. Fostul fizioterapeut și-a refăcut viața și are o familie
CSID
Motor pe benzină sau diesel pentru oraș? Care este mai eficient și mai fiabil?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da