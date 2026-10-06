Mihai Chirica, pus oficial sub acuzare de DNA în dosarul „Păcura”. DNA: Prejudiciu 2 milioane de lei

UPDATE: DNA l-a pus oficial sub acuzare pe Chirica

Procurorii DNA Iași au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. Anchetatorii transmit că edilul ar fi aprobat plata a peste 2 milioane de lei pentru 542 de tone de păcură care nu exista.

Potrivit procurorilor, la 27 mai 2022, Mihai Chirica, în calitate de primar și ordonator principal de credite, ar fi aprobat efectuarea unei plăți de 2.036.882 de lei din bugetul local către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS).

Suma ar fi reprezentat contravaloarea unei cantități de 542 de tone de păcură, despre care anchetatorii susțin că fusese constatată anterior ca fiind lipsă din stocul de rezervă de stat depozitat la Termo Service SA Iași, societate aflată în subordinea Consiliului Local Iași.

Documente care ar fi atestat existența păcurii

DNA susține că aprobarea plății ar fi fost posibilă în urma activității unor funcționari din cadrul Primăriei Iași, care ar fi întocmit documente ce atestau existența și recepția cantității de păcură, deși aceasta nu ar fi fost livrată în realitate.

În cauză sunt cercetați penal alți nouă funcționari din cadrul compartimentelor de specialitate ale Primăriei Iași. Aceștia sunt suspectați de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și fals intelectual în formă continuată.

Procurorii cercetează inclusiv întocmirea și semnarea unor note de recepție și constatare de diferențe prin care s-ar fi consemnat în mod nereal recepționarea unor cantități de păcură.

Prejudiciu de peste 2 milioane de lei

Anchetatorii susțin că faptele ar fi produs o pagubă de 2.036.882 de lei bugetului local al municipiului Iași.

În același timp, potrivit DNA, ANRSPS ar fi obținut un folos necuvenit prin încasarea sumei și prin regularizarea scriptică a diminuării stocului de rezervă de stat, în timp ce Termo Service SA ar fi beneficiat de acoperirea scriptică a lipsei din gestiune a celor 542 de tone de păcură.

Mihai Chirica a fost informat cu privire la calitatea sa procesuală și la acuzațiile formulate împotriva sa, conform prevederilor Codului de procedură penală.

Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au dispus măsuri asigurătorii asupra unor bunuri imobile aparținând lui Mihai Chirica și altor inculpați.

Punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă a procesului penal și nu înlătură prezumția de nevinovăție.

Știre inițială:

La ieșirea din sediul DNA, Mihai Chirica nu a făcut declarații jurnaliștilor, însă a făcut o scurtă declarație cu privire la situația sa procesuală.

„Este aceeași situație ca data trecută. Nu s-a schimbat nimic. Dosarul s-a pus în mișcare”, a spus primarul Iașului.

Și alți funcționari din cadrul Primăriei Iași au fost audiați de procurorii DNA în același dosar, în cursul zilei de luni.

Ancheta vizează păcura dispărută de la CET Holboca

Dosarul „Păcura” vizează modul în care au fost gestionate rezervele de stat de combustibil depozitate la CET Holboca, precum și plata efectuată ulterior de municipalitatea ieșeană către Administrația Rezervelor de Stat pentru o cantitate de păcură care nu mai exista în stoc.

Potrivit informațiilor publicate anterior de Ziarul de Iași, anchetatorii verifică o plată de aproximativ două milioane de lei făcută de municipalitate către Rezervele de Stat pentru combustibilul lipsă.

Ancheta DNA a devenit publică în decembrie 2024, când procurorii au făcut verificări la Primăria Iași, Termo-Service, CET Tudor și CET Holboca. Au fost solicitate documente tehnice și economice privind funcționarea sistemului de termoficare în perioada 2021-2023.

În ceea ce privește păcura, procurorii au cerut documente referitoare la relațiile dintre Termo-Service și CET Iași, precum și la responsabilitățile privind depozitarea, în perioada 2021-2022, a păcurii cu conținut redus de sulf, aflată în regim de rezervă de stat.

Anchetatorii au solicitat inclusiv fișele de post și contractele de muncă ale unor persoane care aveau atribuții în sistemul de termoficare.