Mihai Spulber, CEO Profi, în vizită la producătorii români pe „tărâmul de lemn”: Proiectul Via Profi, sursă de inspirație și pentru alte supermarketuri din grupul Ahold

Chiar dacă a crescut rapid, extinzându-se la nivel național în ultimii trei ani, proiectul își păstrează esența: autenticitatea și sezonalitatea, iar noul CEO Profi a declarat pentru MEDIAFAX că se simte onorat să facă parte din acest proiect CSR.

Întrebat dacă odată cu alipirea Profi la familia Mega Image&co, lista de producători locali prezenți în platforma Via Profi ar putea fi gasiți și la rafturile Mega, Mihai Spulber a explicat de ce nu poate fi posibil acest lucru.

Produsele din Via Profi nu vor fi preluate de alte rețele, precum Mega Image, deoarece proiectul este destinat în principal consumatorilor urbani din magazinele Profi. Chiar dacă inițiativa a fost prezentată și la nivel regional, limitele sunt date de capacitatea producătorilor de a respecta standardele de calitate și de producția localizată și restrânsă. Produsele pot fi promovate prin evenimente locale sau târguri, însă nu vor ajunge „consistent” în alte geografii.

„Proiectul este, prin consistența lui, foarte interesant și a fost prezentat atât la nivel național, cât și la nivel regional, ca proiect și ca inițiativă. Ne uităm cu interes în toate organizațiile pe care grupul le are în regiune, pentru a împrumuta modelul pe criteriile pe care deja Profi le-a instaurat, acelea de sustenabilitate, apropiere de punctul de vânzare, de expunere, certificări și așa mai departe. Limitările sunt date de modul în care reușim cu producătorii să respectăm un standard independent de apartenența Profi – mai nou administrat de un grup mai mare. Profi deja a generat o masă critică, iar apartenența la grup nu schimbă dramatic lucrurile pentru că localizarea este foarte importantă. Deci în niciun caz aceste produse nu vor ajunge consistent în alte geografii, putem să creem evenimente locale, putem să dezvoltăm niște târguri și prezentări, dar produsele sunt destinate în special accesului consumatorilor noștri urbani, în magazinele Profi, pe niște produse care respectă standardele și sunt legate de localizare, de producție limitată, termen de valabilitate restrâns și așa mai departe”, a declarat noul CEO Profi.

AHOLD Delhaize și-a arătat aprecierea pentru proiect

Odată cu intrarea AHOLD Delhaize în acționariatul Profi, interesul față de proiect a fost confirmat.

„Via Profi a fost unul dintre proiectele prezentate chiar în faza de pitch, de negociere. Grupul AHOLD este o familie de branduri, nu un monobrand, iar localizarea este foarte importantă. Și a fost și apreciat acest proiect”, a precizat CEO-ul Profi.

Întrebat dacă are un produs preferat de la producătorii locali, Mihai Spulber a subliniat importanța interacțiunii senzoriale cu mâncarea.

„Eu sunt foarte sensibil la mirosuri. Și pentru mine, și intrarea într-un supermarket și evoluția supermarketului în România este dată și de modul în care a avansat mirosul. (…) Există foarte multă emoție și interacțiune senzorială cu produsele, pentru că mâncarea este foarte mult senzorială. Și în această interacțiune, orice tip de produs are rolul lui, absolut normal, într-o alimentație sănătoasă, echilibrată.”

O lecție de valori din partea comunităților locale

Vizitele alături de echipa Profi la producători și meșteșugari i-au lăsat CEO-ului o impresie puternică.

„Mi-am petrecut copilăria la oraș, bunicii mei fiind orășeni din Pitești. Tot ce am văzut aici mi se pare absolut fantastic. Interacțiunea cât este de reală, de directă și îmi dau seama că este un sistem de valori foarte sănătos. Nu contează cartea de vizită, nu contează ce ai făcut până atunci, poți să ajuți, poți să contribui, ești binevenit. Pentru mine este o mare onoare să contribui la perpetuarea acestui proiect.”

Ce este mai exact Via Profi?

Vorbim despre o platformă online – via-profi.ro – unde oricine poate găsi producători care păstrează gusturile românești și ingrediente sănătoase din grădina lor sau din grădinile comunităților din care fac parte. Cu ajutorul unei hărți interactive acești producători se pot filtra după județe sau după produsele pe care le realizează. Fiecare dintre ei are câte o pagină dedicată, cu informații documentate și verificate de echipa Profi, cu date de contact complete și, foarte important, cu imagini reale ale produselor. În plus, o mare parte din aceștia onorează comenzi și prin intermediul e-commerce, în toată țara.

Platforma Via Profi a apărut ca idee în urmă cu trei ani și în mai puțin de șase luni de la inițierea proiectului, a ajuns să numere peste 200 de producători locali din 12 județe. Mai mult, dacă în primul an 100 dintre producătorii de pe Via Profi puteau fi găsiți cu produsele lor și în magazinele Profi selectate, la Raftul cu Bunătăți locale, în acest moment cifra producătorilor români a urcat la 600, astfel încât pentru oricine a devenit foarte simplu în prezent să înceapă o călătorie gourmet prin toată țară. Nu în ultimul rând, proiectul are nu mai puțin de șase premii la nivel național, iar în curând o gamă din aceste produse vor fi listate și în tot mai multe orașe.