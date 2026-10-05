Mii de imagini generate de AI cu abuzuri asupra copiilor au fost descoperite online. Numărul a crescut alarmant și depășește deja totalul din 2025

Organizația britanică, care monitorizează la nivel global astfel de materiale, a analizat 6.310 imagini generate cu AI care intră în definiția legală a materialelor de abuz sexual asupra copiilor, scrie The Guardian. Cifra este cu aproximativ 40% mai mare decât totalul înregistrat în 2025, când IWF a identificat peste 4.500 de astfel de imagini.

Datele se referă la imagini statice. IWF a raportat anterior și o creștere puternică a materialelor video generate cu inteligență artificială. Majoritatea imaginilor analizate în acest an reprezentau fete și copii cu vârste cuprinse între 7 și 13 ani.

Presiuni pentru reguli mai stricte

Creșterea numărului de materiale a determinat IWF să ceară reguli obligatorii pentru dezvoltatorii de inteligență artificială.

Hannah Swirsky, șefa departamentului de politici al organizației, susține că firmele de tehnologie trebuie să construiască sisteme care să nu poată fi folosite cu ușurință pentru generarea unor astfel de materiale. În Marea Britanie, imaginile de acest tip sunt deja ilegale, indiferent dacă sunt generate de AI sau provin din materiale reale.

Legislația britanică interzice și adaptarea unui model AI pentru producerea unor astfel de materiale sau distribuirea unor modele create în acest scop. Dezvoltarea unui model conceput pentru a produce imagini hiperrealiste de abuz sexual asupra copiilor poate fi pedepsită cu până la cinci ani de închisoare. Guvernul britanic nu a anunțat însă un nou proiect de lege dedicat inteligenței artificiale. Ministrul britanic pentru AI, Kanishka Narayan, a declarat că „nimic nu este exclus” în privința unor noi reglementări.

AI este folosit și pentru falsificarea imaginilor unor copii reali

Problema nu se limitează la materiale generate integral de inteligența artificială. Serviciul britanic Report Remove, destinat eliminării de pe internet a imaginilor intime, a primit deja 420 de sesizări de la copii care au descoperit imagini falsificate sau manipulate pentru a-i prezenta în situații sexuale.

Numărul este deja mai mare decât totalul de 397 de cazuri raportate în 2025. Creșterea utilizării AI pentru astfel de abuzuri a determinat Agenția Națională pentru Combaterea Criminalității din Marea Britanie și IWF să recomande părinților să limiteze publicarea fotografiilor copiilor pe rețelele sociale. Recomandarea este ca fotografiile să fie distribuite prin conturi private sau către grupuri restrânse de persoane.