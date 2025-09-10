Ministrul Sănătăţii anunţă includerea a 35 de medicamente noi pe listele de compensate

„Încrederea se câştigă prin fapte, nu prin vorbe. Astăzi am publicat în transparenţă decizională ordinul de ministru care va permite includerea în listele de medicamente compensate a 35 de medicamente”, a declarat ministrul Alexandru Rogobete într-o postare pe Facebook.

Ministrul a subliniat că această iniţiativă face parte din angajamentul său pentru reformarea sistemului de sănătate. „De la început am fost ferm: pacienţii din România au nevoie de soluţii reale, nu de promisiuni şi lozinci. Toate reformele din ultimele luni – de la criterii de performanţă pentru managerii de spitale, la extinderea reţelei de tratament pentru AVC, de la investiţiile masive în infrastructură şi digitalizare, până la eliminarea privilegiilor şi reaşezarea corectă a resurselor – au avut un singur scop: schimbări reale pentru pacient”.

Medicamentele nou introduse pe listele de compensate vor aduce tratamente pentru afecţiuni severe precum: cancer de prostată avansat, sensibil la hormoni; amiloidoză ereditară; colită ulcerativă activă şi boală Crohn moderată până la severă, rezistente la tratamente convenţionale; astm bronşic sever necontrolat, care nu răspunde la alte terapii; angioedem ereditar recurent (prevenirea de rutină a episoadelor); leucemie limfocitară cronică, la pacienţi cu deleţia 17p sau mutaţia TP53, neeligibili pentru imunochimioterapie; mielom multiplu recidivat şi refractar; infecţia cu HIV-1 la copii.

Rogobete a recunoscut provocările din sistemul de sănătate şi necesitatea de a recâştiga încrederea cetăţenilor: „Ştiu că încrederea nu se câştigă uşor. Ştiu că oamenii au fost dezamăgiţi prea mult timp. Dar tocmai de aceea alegem să demonstrăm că reforma în sănătate nu este un slogan, ci o realitate care schimbă vieţi”.

Ministrul a mulţumit Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDR) şi colegilor din Ministerul Sănătăţii pentru implementarea acestei măsuri, menţionând că „parteneriatul transparent şi corect cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate aduce beneficii reale pacienţilor şi întăreşte încrederea în sistemul de sănătate”, conchide ministrul.