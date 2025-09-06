Ministrul Sănătății cere sancțiuni împotriva medicilor care au participat la conferința despre decese cauzate vaccinul COVID-19

„Dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor. Nu negociez cu minciuna și nu voi permite nimănui să submineze încrederea pacienților în tratamentele moderne”, a transmis Rogobete.

Potrivit ministrului, sâmbătă, la Brașov, a avut loc „o conferință fără nicio bază științifică, unde au fost promovate minciuni periculoase împotriva tratamentelor medicale moderne”. Rogobete condamnă manifestările „care pun în pericol viața pacienților și subminează încrederea în medicină și în instituțiile statului”.

„Solicit societăților profesionale să analizeze prin comisiile de etică comportamentul medicilor care aleg să răspândească falsuri în spațiul public, inclusiv prin ‘pseudoconferințe’ golite de orice conținut științific. Extind solicitarea inclusiv către Colegiul Medicilor din România pentru a lua mǎsuri de urgențǎ. Este un moment în care corpul medical trebuie să își formeze proprii anticorpi, sancționând ferm orice abatere de la responsabilitatea unor medici față de adevăr și față de pacienți. În fața manipulării, nu există neutralitate”, a mai scris ministrul.

Rogobete a mai precizat că este intolerabil ca neadevăruri să fie propagate de persoane cu titlul de medic și că jurământul față de pacienți implică respectarea adevărului și a științei, nu promovarea manipulărilor sau a teoriilor conspiraționiste. Ministrul a mai transmis un mesaj direct opiniei publice, îndemnând oamenii să nu se lase manipulați și să se informeze din surse credibile, subliniind că viața și sănătatea trebuie să primeze întotdeauna în fața știrilor false și a imposturii.

„Am obligația să fiu tranșant: știința nu se negociază, sănătatea nu se joacă, adevărul nu se relativizează. Consider că o reacție este necesară inclusiv din afara sistemului medical. Autoritățile statului care au responsabilități în protecția publicului în fața acțiunilor de răspândire a informațiilor false trebuie să se sesizeze”, conchide Rogobete.