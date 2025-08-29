Ministrul Sănătății dă asigurări că pacienții cronici nu vor plăti mai mult pentru medicamente

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, respinge informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora pacienții cu boli cronice ar urma să plătească sume suplimentare pentru medicamentele compensate.

„Un aspect esențial: nu susțin ca oamenii vulnerabili și pacienții cronici să plătească în plus pentru medicamente.

Nu pentru a fi populist, ci pentru că ar fi total aberant ca, după ce am introdus plata CASS pentru pensionari, să îi obligăm să scoată alți bani din buzunar la farmacie.

„Este necesară o revizuire a medicamentelor compensate”

Astăzi au apărut în spațiul public informații care nu au legătură cu actele normative aflate pe masa Ministerului Sănătății, potrivit cărora pacienții cu boli cronice ar urma să plătească mai mult pentru medicamentele de care au nevoie.

Ministerul Sănătății, la acest moment, nu are în dezbatere publică și nu a inițiat niciun act normativ prin care să se reducă nivelul de compensare al medicamentelor”, susține Alexandru Rogobete.

Ministrul adaugă că „este necesară revizuirea listelor de medicamente compensate – pentru că nu au mai fost actualizate de ani de zile.

Însă, medicamentele vehiculate astăzi ca fiind mutate dintr-o listă de compensare în alta nu au fost discutate și nici validate de Ministerul Sănătății.

„Orice modificare a listelor de medicamente compensate se va face numai după consultări transparente”

Obiectivul nostru este unul clar: să susținem accesul pacienților la tratamente și să încurajăm utilizarea medicamentelor generice, care asigură continuitatea tratamentului și reduc presiunea financiară asupra oamenilor.

Orice modificare a listelor de medicamente compensate se va face numai după consultări transparente cu toți actorii relevanți – medici, asociații de pacienți, societăți profesionale și industrie – și va urmări întotdeauna protejarea interesului pacientului cronic”.

În perioada următoare ministrul va avea întâlniri cu reprezentanții producătorilor de medicamente, cu medicii și cu asociațiile de pacienți, pentru a găsi soluții de echilibru.