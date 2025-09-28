Ministrul Sănătății: „Haos total” la spitalul din Iași unde au murit șase copii

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a descris situația de la Spitalul „Sf. Maria” din Iași ca fiind un „haos mai mare, administrativ și procedural” decât a văzut vreodată.

Echipa sa a prelevat peste 40 de probe biologice.

Declarațiile la Antena 3 CNN vin după ce șase copii au murit în această unitate medicală.

Rogobete a anunțat că există indicii de posibile fapte penale, în special pentru neglijență în serviciu.

Ministerul a constatat că între 14-24 septembrie, spitalul nu a putut demonstra că a respectat protocoalele de limitare a infecțiilor.

Deși clădirea „arată foarte bine” și s-au făcut investiții în echipamente de ultimă generație la ATI, ministrul a identificat probleme grave de procedură.

Echipa sa a prelevat peste 40 de probe biologice pentru verificări suplimentare, iar ancheta va fi „completă și extinsă”.

Ministrul a găsit inclusiv asistente și infirmiere de la ATI cu unghii false, ceea ce este strict interzis în astfel de secții. La momentul vizitei, nu mai erau pacienți pozitivi la patogenul respectiv.