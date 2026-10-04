Prima pagină » Social » Misiune eșuată. Numeroși polițiști înarmați au luat cu asalt o casă greșită

Misiune eșuată. Numeroși polițiști înarmați au luat cu asalt o casă greșită

Numeroși polițiști înarmați au înconjurat o casă ca urmare a unei imagini de pe o cameră video dotată cu Inteligență Artificială. Asaltul casei s-a dovedit a fi o eroare provocată de o serie de interpretări greșite ale informațiilor. Incidentul s-a produs în SUA.
Misiune eșuată. Numeroși polițiști înarmați au luat cu asalt o casă greșită
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
04 oct. 2026, 11:03, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Asaltul polițiștilor asupra casei din Lexington, Kentucky, a început la ora 4 dimineața. În interior se aflau un cuplu de tineri și o bătrână de 94 de ani. Potrivit Futurism, polițiștii au luat casa cu asalt ca urmare a unei piste furnizate de o cameră de supraveghere Flock. Polițiștii căutau o persoană implicată într-un caz de agresivitate în trafic și credeau că în interiorul casei se afla un suspect.

Cei din interior s-au speriat atunci când au văzut polițiști cu armele scoase și proiectoare puternice îndreptate spre ferestrele locuinței lor. Un polițist le-a explicat că mașina pe care o dețin ar fi fost implicată într-un incident. Ulterior, s-a aflat că un martor al incidentului făcuse o descriere relativă a mașinii. Apoi, o camera stradală folosită de autorități a lansat o alarmă privitoare la mașina celor din casă.

Victimele cer explicații de la polițiști

Confuzia a fost rezolvată deoarece bărbatul din casă a avut un alibi. Totuși, el cere explicații oficiale.

„Având în vedere situația legată de arme și faptul că era ora patru dimineața… e șocant. Chiar este Bunica mea era îngrozită”, a declarat bărbatul pentru LEX18.

Ce este sistemul Flock folosit de polițiștii americani

Camera care a lansat alarma face parte din rețeaua controversată furnizată de compania Flock Safety. Aceasta este specializată în sisteme care capturează automat plăcile de înmatriculare ale mașinilor în mișcare, alături de marcă, model, culoare și detalii.

De asemenea, sistemul oferă explicații scurte realizate de IA și lansează alerte în timp real pentru mașini furate sau căutate de poliție. Sistemul foarte răspândit în SUA este controversat deoarece a provocat numeroase erori și misiuni eșuate ale polițiștilor.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Momentul șocant care l-a făcut pe selecționer să plece de la naționala României: „10 jucători râdeau în hohote”
GSP.ro
Turistă din America, dezamăgită de ce a pățit în Iaki, hotelul de 4 stele al lui Gică Hagi din Mamaia. Bulversată de ce a primit să mănânce la micul-dejun
Gandul
Ella Vișan, desfigurată după un accident cumplit! La un pas de moarte, după ce a căzut 100 metri în gol
Cancan
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Zeama de la murături este tulbure? Nu te grăbi să arunci borcanul. Ce înseamnă, de fapt, și când trebuie să te îngrijorezi
CSID
BYD Sealion 5, același scor de siguranță ca Dacia Bigster. Unde este deficitar SUV-ul chinezesc?
Promotor