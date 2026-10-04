Misiune eșuată. Numeroși polițiști înarmați au luat cu asalt o casă greșită

Asaltul polițiștilor asupra casei din Lexington, Kentucky, a început la ora 4 dimineața. În interior se aflau un cuplu de tineri și o bătrână de 94 de ani. Potrivit Futurism, polițiștii au luat casa cu asalt ca urmare a unei piste furnizate de o cameră de supraveghere Flock. Polițiștii căutau o persoană implicată într-un caz de agresivitate în trafic și credeau că în interiorul casei se afla un suspect.

Cei din interior s-au speriat atunci când au văzut polițiști cu armele scoase și proiectoare puternice îndreptate spre ferestrele locuinței lor. Un polițist le-a explicat că mașina pe care o dețin ar fi fost implicată într-un incident. Ulterior, s-a aflat că un martor al incidentului făcuse o descriere relativă a mașinii. Apoi, o camera stradală folosită de autorități a lansat o alarmă privitoare la mașina celor din casă.

Victimele cer explicații de la polițiști

Confuzia a fost rezolvată deoarece bărbatul din casă a avut un alibi. Totuși, el cere explicații oficiale.

„Având în vedere situația legată de arme și faptul că era ora patru dimineața… e șocant. Chiar este Bunica mea era îngrozită”, a declarat bărbatul pentru LEX18.

Ce este sistemul Flock folosit de polițiștii americani

Camera care a lansat alarma face parte din rețeaua controversată furnizată de compania Flock Safety. Aceasta este specializată în sisteme care capturează automat plăcile de înmatriculare ale mașinilor în mișcare, alături de marcă, model, culoare și detalii.

De asemenea, sistemul oferă explicații scurte realizate de IA și lansează alerte în timp real pentru mașini furate sau căutate de poliție. Sistemul foarte răspândit în SUA este controversat deoarece a provocat numeroase erori și misiuni eșuate ale polițiștilor.