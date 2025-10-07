Mobilizare la nivelul IGSU: Motopompe și bărci, trimise spre județele care intră sub avertizare cod roșu de ploi

În contextul avertizărilor cod roșu de ploi, IGSU a dispus unităţilor subordonate luarea măsurilor necesare pentru prevenirea şi gestionarea cu eficiență a potențialelor situaţii de urgenţă care pot apărea.

Pentru acoperirea optimă a misiunilor, a fost dispusă măsura dislocării personalului și a tehnicii de intervenție care să acționeze în sprijinul echipajelor operative locale.

Astfel, ISU Suceava și ISU Botoșani trimit către ISU Constanța 16 motopompe, patru autocamioane, două microbuze, două bărci pneumatice și două autospeciale pentru muncă operativă.

ISU Alba și ISU Harghita trimit către ISU Călărași: 16 motopompe, patru autocamioane, două microbuze, două bărci pneumatice și două autospeciale pentru muncă operativă.

De asemenea, ISU Cluj și ISU Mureș trimit către ISU Ialomița 16 motopompe, patru autocamioane, două microbuze, două bărci pneumatice și două autospeciale pentru muncă operativă.

Totodată, de ISU Caraș-Severin și ISU Hunedoara trimit către ISU Giurgiu 16 motopompe, patru autocamioane, două microbuze, două bărci pneumatice și două autospeciale pentru muncă operativă.

„Evoluția situației din teren este și va fi permanent monitorizată de către grupa operativă constituită la nivelul DSU și IGSU, astfel încât gestionarea situațiilor de urgență să fie realizată cu promptitudine”, transmite IGSU.

Avertizarea Cod roșu de ploi a fost extinsă și la județele Giurgiu și Ilfov, precum și în Capitală. Inițial, codul roșu era valabil pentru județele Constanța și Ialomița.