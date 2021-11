Numărul fumătorilor din întreaga lume este în scădere. Organizaţia Mondială a Sănătăţii dezaprobă alternativele

Numărul fumătorilor la nivel mondial a scăzut constant în ultimii ani, dar eforturile de contracarare a consumului trebuie să continue în faţa activismului afişat de industria tutunului, avertizează Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS).

În 2020, peste 1 miliard de oameni din întreaga lume consumau tutun. În prezent, această cifră este cu 20 de milioane mai mică, potrivit unui nou raport al OMS, care prognozează că declinul va continue până în 2025.

Tutunul ucide anual peste opt milioane de consumatori şi alţi 1.2 milioane mor din cauza fumatului pasiv.

„Mai avem de parcurs un drum lung până când vom reuşi să convingem oamenii cât de nociv este acest obicei la care trebuie să renunţe. Până atunci, industria tutunului va face tot ce îi stă în putinţă pentru a apăra profiturile uriaşe pe care le obţine din vânzarea produsului său mortal”, a declarat directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

