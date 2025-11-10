Prima pagină » Social » Oale și cuțite în valoare de 800 de euro, vândute de un fals preot unei femei luate la ocazie

Oale și cuțite în valoare de 800 de euro, vândute de un fals preot unei femei luate la ocazie

Oale și cuțite în valoare de 800 de euro, vândute de un fals preot unei femei luate la ocazie
Laura Buciu
10 nov. 2025, 12:08, Social

Polițiștii din Lupeni, județul Hunedoara, fac cercetări într-un caz de înșelăciune, după ce o femeie din localitate a reclamat că a fost păcălită de un individ care s-a prezentat ca fiind „preot”.

Polițiștii au stabilit că în cursul zilei de 31 octombrie 2025, în jurul orei 11:00, femeia, în vârstă de 70 de ani, se afla în zona centrală a municipiului Lupeni, când a fost abordată de un bărbat aflat la volanul unui autoturism. Acesta s-a recomandat ca „preot” și s-a oferit să o ducăpână acasă, spunând că dorește să îi dăruiască niște obiecte.

Ajuns la domiciliul femeii, bărbatul i-a prezentat mai multe cutii care conțineau oale și cuțite, convingând-o să plătească 800 de euro pentru două seturi de vase și trei seturi de cuțite.

După încasarea sumei, falsul preot a părăsit locuința.

În urma investigațiilor desfășurate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Lupeni, a fost identificat un bărbat de 29 de ani, din județul Mureș, bănuit de comiterea faptei. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale.

 