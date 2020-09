Obiceiuri dăunătoare pe care le dobândeşti lucrând de acasă. Află cum să scapi de ele, înainte să-ţi distrugă sănătatea

Lucratul de acasă a devenit deja o rutină. Şi nu neapărat una neplăcută, dat fiind că îţi faci treaba din confortul casei tale şi câştigi şi timpul pe care-l petreceai în trafic. Asta vine însă la pachet şi cu multe dezavantaje.

Nu mai faci deosebirea între spaţiul de lucru şi cel de odihnă, te-ai obişnuit să mănânci cu laptopul în faţă, stai prea mult timp pe un scaun sau chiar în pat, iar asta, în timp, îţi poate afecta sănătatea. Fizic şi psihic. Radu lucrează pentru o companie din Statele Unite, iar munca de acasă l-a ţinut... numai în pijamale.

Probabil ai trecut şi tu prin asta. Şi nu-ţi e atât de uşor să te organizezi acasă aşa cum o făceai la birou. Aşa că medicii îţi dau câteva sfaturi.

Radu ţi-a spus că lucratul numai de acasă şi lipsa unui program l-a afectat şi psihic. Şi nu e de mirare. Pentru a funcţiona aşa cum trebuie, creierul are nevoie de... puţin ajutor. Un psiholog îţi spune ce ai putea face.

”Stăteam foarte mult timp în pat după ce mă trezeam, nu găseam un motiv să mă dau jos. Mă dădeam în special să mănânc. Mă puneam la birou, că eu am desktop de la muncă, n-am laptop, deci tot era o chestie. Mă puneam pe scaun şi nu mă mai ridicam de acolo până la finalul zilei. Lucram şi... ca orice om în perioada asta... hai să mai mănânc ceva, hai să îmi mai iau nişte chipsuri. Tot timpul, mă îndopam şi crănţăneam. Eu am fost la limita unei depresii destul de crunte cu toată chestie asta de work from home”, spune Radu Sava.

”Recomandarea noastră ca medici este ca atunci când lucrăm de acasă, la 30-40 de minute să ne oprim, 10 min cel puţin, facem exerciţii în faţa unui geam deschis. Este esenţial să ne odihnim ochii, să privim la distanţă. Nu în ultimul rând, să avem grijă să mergem la toaletă. Este esenţial să ne reglăm consumul de lichide să avem măcar un pahar de 100 ml lângă noi. Alimentaţia: foarte multe vegetale, foarte multe crudităţi, peşte, lapte, brânzeturi, dar nu carne roşie, nu carne grea, nu grăsimi”, a declarat medicul Valeria Herdea.

”Prima recomandare ar fi să încercăm să schimbăm arealul în care locuim. Dacă lucrăm din birou, să încercăm să lucrăm din sufragerie sau dacă suntem la curte merită să lucrăm de afară, unde e aer curat. Să facem oarece schimbări pentru a percepe creierul o situaţie diferită şi alte sisteme, alte trasee. Este necesar. Dacă nu, intră în rutină şi revine acea situaţie de anxietate”, spune şi psihologul Eduard Puiu.