Opt persoane, între care un copil, implicate într-un accident cu patru maşini în Timiş

Opt persoane, între care un copil de 6 ani, au fost implicate marţi într-un accident care s-a produs în localitatea Dudeştii Noi, în judeţul Timiş, între patru maşini. Doi adulţi au fost duşi la spital.
Opt persoane, între care un copil, implicate într-un accident cu patru maşini în Timiş
Laura Buciu
09 sept. 2025, 12:57, Social

Potrivit ISU Timiş, accidentul a avut loc în jurul orei 11:30 în localitatea Dudeştii Noi.

Au intervenit de urgenţă pompierii din cadrul Detaşamentului 1 Timişoara cu o autospecială de primă intervenţie şi comandă şi două echipaje SAJ.

În accident au fost implicate patru autoturisme în care se aflau opt persoane, între care un copil de 6 ani.

În urma impactului, doi adulţi, respectiv o femeie şi un bărbat, au fost transportaţi la spital.

Totodată, un echipaj SAJ acordă îngrijiri medicale la faţa locului unei persoane adulte şi copilului de aproximativ 6 ani, implicaţi în accident.