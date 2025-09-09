Opt persoane, între care un copil, implicate într-un accident cu patru maşini în Timiş

Potrivit ISU Timiş, accidentul a avut loc în jurul orei 11:30 în localitatea Dudeştii Noi.

Au intervenit de urgenţă pompierii din cadrul Detaşamentului 1 Timişoara cu o autospecială de primă intervenţie şi comandă şi două echipaje SAJ.

În accident au fost implicate patru autoturisme în care se aflau opt persoane, între care un copil de 6 ani.

În urma impactului, doi adulţi, respectiv o femeie şi un bărbat, au fost transportaţi la spital.

Totodată, un echipaj SAJ acordă îngrijiri medicale la faţa locului unei persoane adulte şi copilului de aproximativ 6 ani, implicaţi în accident.