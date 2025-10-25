Trei răniți într-un accident produs în Vrancea

IPJ Vrancea anunță că accidentul a avut loc pe DN2 E85, în zona localității Garoafa.

Din primele verificări a rezultat că o femeie de 41 de ani care conducea pe direcția Focșani-Adjud nu ar fi păstrat o distanță corespunzătoare în mers față de autoturismul din față și a intrat în acesta.

Ulterior, în accident a fost implicat și un al treilea autovehicul.

În urma impactului, au rezultat trei victime rănite ușor: o femeie de 56 de ani, un bărbat de 56 de ani și conducătoarea auto de 41 de ani. Toate persoanele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.