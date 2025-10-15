Palatul Victoria, iluminat în culorile roz și bleu, cu ocazia Zilei Părinților de Îngeri

Palatul Victoria va fi iluminat în culorile roz și bleu, cu ocazia Zilei Părinților de Îngeri. Evenimentul va avea loc miercuri seara.

Conform reprezentanților instituției, „Palatul Victoria va fi iluminat în culorile roz și bleu, acțiune prin care Guvernul se alătură și în acest an campaniei de iluminat arhitectural desfășurată cu prilejul Zilei Părinților de îngeri, în semn de sprijin și solidaritate cu părinții ai căror copii care au murit în lunile de sarcină, la naștere sau înainte de a împlini 18 ani”.

„Nevoia stringentă de reformă și responsabilizare”

„Dincolo de gestul creștinesc de comemorare a vieților nevinovate stinse prea devreme, această campanie de conștientizare la nivel de societate a suferinței familiilor care și-au pierdut copiii aduce în atenție nu doar nevoia de prevenție, ci și de acces la servicii de sănătate de calitate.

Tragedia recentă de la Iași, în care mai mulți copii și-au pierdut viața din cauza infecțiilor cu bacterii, confirmă însă, o dată în plus, nevoia stringentă de reformă și responsabilizare care, din păcate, încă se resimte în unele zone din sistemul de sănătate”, scrie în comunicatul Guvernului.

Marcată în fiecare an pe 15 octombrie, Ziua Părinților de Îngeri a fost instituită prin Legea 186/2024 în semn de sprijin pentru familiile afectate de pierderea copiilor și care, conform acestei legi, pot beneficia de consiliere psihologică decontată de stat, pentru depășirea traumelor emoționale.