Trei adolescenți, arestați la Nantes pentru că au încercat să deseneze steagul Franței pe scările vopsite în culorile Pride

Trei tineri, cu vârste cuprinse între 16 și 17 ani, au fost arestați la Nantes (Loire-Atlantique) în primele ore ale zilei de luni. Ei au fost prinși în flagrant deteriorând Treptele Pride, o scară multicoloră din centrul orașului dedicată comunității LGBTQIA+. Adolescenții au ajuns la fața locului echipați cu vopsea și pensule. Ei erau pe punctul de a o revopsi scările în albastru, alb și roșu când au fost reținuți de poliție, potrivit Le Figaro.

Împodobit cu o placă în luna mai a anului trecut, în prezența primarului socialist al orașului, locul emblematic al luptelor LGBTQIA+ a fost aproape vandalizat peste noapte, de duminică până luni.

Treptele leagă Rue Beaurepaire de Cours des 50-Otages, o arteră importantă din centrul orașului Nantes, puternic monitorizată și înconjurată de camere de supraveghere. În luna mai, primarul socialist al orașului Nantes, Johanna Rolland, a participat la dezvelirea unei plăci pentru a marca locul numit în mod oficial drept „Scările Pride”.

Pride 2018

Scările Pride au fost pictate în urmă cu șapte ani în culorile steagului curcubeu pentru evenimentul Pride 2018. De atunci, scările au fost vandalizate în mod regulat și marcate cu graffiti.

În 2024, o altă scară monumentală de pe Butte Sainte-Anne din centrul orașului Nantes, a fost complet revopsită în culorile steagului palestinian. Ulterior, peste noile culori au apărut imagini cu steagul israelian și simboluri neonaziste. Nimeni nu a fost arestat în acest caz.