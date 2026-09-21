Pasajul Ciurel ar putea ajunge până la Centura București. Cum arată proiectul care ar putea lua presiunea de pe bulevardul Iuliu Maniu

Demersul urmărește realizarea unei noi legături rutiere care să preia o parte din fluxul de mașini de pe Iuliu Maniu, anunță Primăria Sectorului 6 București. Proiectul prevede și asocierea Sectorului 6 cu Municipiul București pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ). În acest moment, nu este vorba despre începerea lucrărilor, ci despre pregătirea documentației necesare pentru proiect. Inițiativa a fost promovată de primarul interimar al Sectorului 6, Paul Moldovan. Acesta a susținut că bulevardul Iuliu Maniu are nevoie de noi alternative pentru preluarea traficului.

Continuarea Pasajului Ciurel, pusă din nou pe masa administrației

Proiectul urmărește integrarea viitoarei legături rutiere în infrastructura existentă și în dezvoltarea zonei. Documentația ar urma să fie elaborată prin colaborarea dintre Sectorul 6 și Municipiul București. Primăria Capitalei ar urma să pună la dispoziție documentațiile și informațiile pe care le deține și să ofere sprijin instituțional și tehnic.

Sectorul 6 ar urma să realizeze demersurile tehnice și administrative care îi revin. Pentru asocierea dintre cele două administrații este însă necesară împuternicirea Consiliului General al Municipiului București. Prin urmare, proiectul nu a ajuns încă în etapa de execuție. Continuarea Pasajului Ciurel până la Centură este una dintre cele două soluții rutiere menționate de administrația Sectorului 6 pentru reducerea presiunii asupra bulevardului Iuliu Maniu. Cealaltă este Drumul Radial 1, proiect despre care administrația Sectorului 6 spune că se află într-un stadiu mai avansat.

Ce trebuie să se întâmple înainte de lucrări

Pasajul Ciurel face parte dintr-un proiect rutier mai vechi. Construit între Splaiul Independenței și Șoseaua Virtuții, acesta a fost inaugurat în 2020, însă legătura până la Centura București nu a fost realizată în cadrul proiectului inițial.

Noua inițiativă încearcă să ducă mai departe această conexiune. Primul pas este elaborarea documentației urbanistice și pregătirea PUZ-ului. Pentru colaborarea dintre Sectorul 6 și Municipiul București este necesară apoi aprobarea Consiliului General. Abia după parcurgerea etapelor administrative și tehnice se poate ajunge la fazele următoare ale proiectului.

Miza este traficul din vestul Capitalei, unde Bulevardul Iuliu Maniu reprezintă una dintre principalele artere de acces și ieșire din București. O nouă conexiune spre Centură ar putea oferi o rută alternativă pentru o parte dintre șoferii care folosesc în prezent această zonă.