Prima pagină » Social » Pasajul Ciurel ar putea ajunge până la Centura București. Cum arată proiectul care ar putea lua presiunea de pe bulevardul Iuliu Maniu

Pasajul Ciurel ar putea ajunge până la Centura București. Cum arată proiectul care ar putea lua presiunea de pe bulevardul Iuliu Maniu

Bulevardul Iuliu Maniu ar putea avea o nouă alternativă rutieră pentru traficul din vestul Bucureștiului. Consiliul Local Sector 6 a aprobat un proiect privind pregătirea documentației pentru continuarea Penetrației Pasaj Ciurel până la Drumul Național Centura București.
Pasajul Ciurel ar putea ajunge până la Centura București. Cum arată proiectul care ar putea lua presiunea de pe bulevardul Iuliu Maniu
Galerie Foto 7
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto - poză cu caracter ilustrativ
Victor Dan Stephanovici
21 sept. 2026, 12:27, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Demersul urmărește realizarea unei noi legături rutiere care să preia o parte din fluxul de mașini de pe Iuliu Maniu, anunță Primăria Sectorului 6 București. Proiectul prevede și asocierea Sectorului 6 cu Municipiul București pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ). În acest moment, nu este vorba despre începerea lucrărilor, ci despre pregătirea documentației necesare pentru proiect. Inițiativa a fost promovată de primarul interimar al Sectorului 6, Paul Moldovan. Acesta a susținut că bulevardul Iuliu Maniu are nevoie de noi alternative pentru preluarea traficului.

Vezi galeria foto
7 poze

Continuarea Pasajului Ciurel, pusă din nou pe masa administrației

Proiectul urmărește integrarea viitoarei legături rutiere în infrastructura existentă și în dezvoltarea zonei. Documentația ar urma să fie elaborată prin colaborarea dintre Sectorul 6 și Municipiul București. Primăria Capitalei ar urma să pună la dispoziție documentațiile și informațiile pe care le deține și să ofere sprijin instituțional și tehnic.

Sectorul 6 ar urma să realizeze demersurile tehnice și administrative care îi revin. Pentru asocierea dintre cele două administrații este însă necesară împuternicirea Consiliului General al Municipiului București. Prin urmare, proiectul nu a ajuns încă în etapa de execuție. Continuarea Pasajului Ciurel până la Centură este una dintre cele două soluții rutiere menționate de administrația Sectorului 6 pentru reducerea presiunii asupra bulevardului Iuliu Maniu. Cealaltă este Drumul Radial 1, proiect despre care administrația Sectorului 6 spune că se află într-un stadiu mai avansat.

Pasajul Ciurel Bucuresti sector 6. Traficul se oprește la capătul pasajului iar continuarea acestuia ar decongestiona bulevardul Iuliu Maniu. Sursa foto: Youtube

Ce trebuie să se întâmple înainte de lucrări

Pasajul Ciurel face parte dintr-un proiect rutier mai vechi. Construit între Splaiul Independenței și Șoseaua Virtuții, acesta a fost inaugurat în 2020, însă legătura până la Centura București nu a fost realizată în cadrul proiectului inițial.

Noua inițiativă încearcă să ducă mai departe această conexiune. Primul pas este elaborarea documentației urbanistice și pregătirea PUZ-ului. Pentru colaborarea dintre Sectorul 6 și Municipiul București este necesară apoi aprobarea Consiliului General. Abia după parcurgerea etapelor administrative și tehnice se poate ajunge la fazele următoare ale proiectului.

Miza este traficul din vestul Capitalei, unde Bulevardul Iuliu Maniu reprezintă una dintre principalele artere de acces și ieșire din București. O nouă conexiune spre Centură ar putea oferi o rută alternativă pentru o parte dintre șoferii care folosesc în prezent această zonă.

Recomandarea video

EXCLUSIV: Cine este Ionel Rusen, omul de încredere al lui Călin Georgescu
G4Media
Reghecampf și-a stabilit staff-ul tehnic la FCSB: două noutăți
GSP.ro
„100.000 de euro urmau sa fie folosiți pentru campania liderului” / Călin Georgescu, la DIICOT! Primele declarații
Gandul
SECRETUL de la înmormântarea Prințesei Diana iese la iveală după aproape 30 de ani! Dorința care nu i-ar fi fost respectată
Cancan
Bianca Drăguşanu, apariție wow în costum de baie. Fosta iubită a lui Adrian Cristea, imagini din vacanță, printre iahturi
Prosport
Toate manevrele prin care Florian Coldea și oamenii lui au încercat să scape de dosarul „optimizărilor” din justiție
Libertatea
3 zodii care își pot schimba radical direcția la final de septembrie. Decizii importante în dragoste, bani și carieră
CSID
Două accesorii auto din oferta Lidl care nu pot lipsi din mașină. Prețuri de la sub 30 de lei
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia