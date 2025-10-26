Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a primit titlul de „Doctor Honoris Causa” din partea Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”

În cadrul ceremoniei, Sanctitatea Sa a mărturisit că prin această distincție este cinstită Patriarhia Ecumenică.

„Distinse oficialități, în timpul celor 34 de ani ai Patriarhatului meu am fost cinstit prin distincții și titluri de către diferite universități din lumea întreagă. Nu ca persoană, nu ca și nume eu, Bartolomeu, ci reprezentând instituția Sfântă a Patriarhiei Ecumenice”, a declarat Sanctitatea Sa.

„Astăzi însă simt o onoare deosebită primind această cinstire din partea Universității dumneavoastră, pentru că este prima dată în care întâlnesc o instituție universitară de rang atât de înalt, care poartă în titulatura ei și numele de creștin. Țin să-i felicit din suflet pe cei care au avut inițiativa de a da aceste universități numele de Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir și chem Harul Duhului Sfânt asupra acestei instituții, asupra acestei case a literelor și a științelor, Harul Sfântului Duh care luminează pe toate”, a adăugat Patriarhul Bartolomeu.

De altfel, Sanctitatea Sa a ținut și o slujbă în capela instituției de învățământ, moment considerat ”de o mare însemnătate” de către președintele Universității Creștine Dimitrie Cantemir din București, prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu.

Prezent la București pentru slujba de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului, Bartolomeu I a fost, totodată, invitat la un eveniment special organizat în cinstea sa de Fundația Alexandrion. În timpul ceremoniei, Sanctității Sale i s-a înmânat Premiul pentru Excelență în Promovarea Păcii și a Dialogului.

Cunoscut pe plan mondial ca un promotor al păcii, al dialogului interreligios și al drepturilor omului, Patriarhul Ecumenic este adesea numit „Patriarhul Verde”, datorită inițiativelor sale vizionare privind protejarea mediului și promovarea armoniei dintre om și natură.

În mesajul său, Sanctitatea Sa Bartolomeu I a spus că Patriarhia Ecumenică își trage puterea din „forța iubirii” și nu din „iubirea de putere”.

Mircea Abrudean, președintele Senatului României, a participat de asemenea la eveniment și a transmis un mesaj publicului: „Prezența Sanctității Voastre în România, în momentul de desăvârșire a Catedralei Mântuirii Neamului, este un semn al unității Ortodoxiei și o chemare la pace, solidaritate și la sfințenie. Sunteți o figură tutelară pentru întreaga Ortodoxie care veghează la unitatea și buna rânduială a Bisericilor Ortodoxe Autocefale. Lumea vă cunoaște și vă prețuiește pentru eforturile neobosite de dialog ecumenic și interreligios”.