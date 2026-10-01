Patrick André de Hillerin este condus pe ultimul drum. Jurnalistul este înmormântat la Cimitirul Bellu Catolic din București

În fața capelei au fost depuse coroane de flori și au fost aprinse candele, în memoria jurnalistului care s-a stins din viață la vârsta de 52 de ani.

„Patrick era o voce foarte puternică, foarte accentuată și foarte documentată. De câte ori citeam ceva despre ceea ce scria el, știam că este așa.Și asta ne arată că ar trebui să-i prețuim pe oameni atunci când sunt în viață, când fac ceva. A fost neașteptat, a fost și este dureros, dar cred că opera lui va rămâne. Și atunci noi, cei din presă, dar în special familia, vor fi foarte mândri de ceea ce a lăsat Patrick în urmă”, a declarat jurnalista Cora Muntean, aflată la înmormântare.

Rudele lui Patrick André de Hillerin au ajuns la Cimitirul Bellu Catolic pentru a-i aduce ultimele omagii. Jurnalistul va fi înmormântat în locul în care se odihnesc și strămoșii familiei de Hillerin.

Jurnalistul a murit la 52 de ani

Patrick André de Hillerin s-a stins din viață pe 28 septembrie, în comuna Jurilovca, județul Tulcea. A fost găsit de prieteni în jurul orei 18:00, potrivit informațiilor disponibile.

Jurnalistul a avut o carieră de peste 35 de ani în presă. A intrat în lumea jurnalismului în 1990, la doar 15 ani, când a scris pentru revista Ligii Studenților, în timpul manifestației din Piața Universității.

Ulterior, a ajuns la Academia Cațavencu, publicație cu care numele său a rămas puternic asociat. În 1991, la 16 ani, a fost unul dintre membrii fondatori ai Așezământului Cultural Academia Cațavencu și, ulterior, a devenit acționar al revistei, poziție pe care a deținut-o până în 2002.

A lucrat apoi în publicitate, ca copywriter la Saatchi & Saatchi, McCann Erickson și Graffiti BBDO, însă a continuat să scrie. Între 2005 și 2011 a avut o rubrică permanentă în Săptămâna Financiară.

În 2011, după destrămarea vechii formule Academia Cațavencu, a făcut parte din echipa care a lansat revista Cațavencii, alături de Doru Bușcu și alți foști colaboratori ai publicației.

A lucrat și în presa din Tulcea

Stabilit la Tulcea, Patrick André de Hillerin a colaborat cu cotidianul Obiectiv de Tulcea începând din jurul anului 2010. În iunie 2017, a preluat conducerea editorială a ziarului.

Din octombrie 2018, a devenit editorialist al Libertatea, unde publica de mai multe ori pe săptămână, continuând în paralel colaborările cu Cațavencii și presa tulceană.

De-a lungul carierei, a scris și pentru Dilema și a contribuit la texte pentru emisiuni precum Jurnalul Academiei Cațavencu, Starea Nației și România 9.

În 2015, a publicat volumul „Dumnezeu are legitimație de presă”, o selecție de texte apărute în Academia Cațavencu, Săptămâna Financiară și Cațavencii.

În august 2025, după 35 de ani de presă, s-a alăturat echipei Gândul, unde a început să publice săptămânal editoriale despre actualitatea politică și socială.