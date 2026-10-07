Percheziții în București și 11 județe după violențele de la protestul violent din 15 septembrie din fața Guvernului

Potrivit Poliției Capitalei, sunt vizate infracțiuni precum instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire sau alte violențe.

Potrivit Poliției Capitalei, acțiunea este desfășurată de polițiști din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente și Serviciului de Investigații Criminale Central, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Perchezițiile au loc în București și în județele Giurgiu, Călărași, Teleorman, Argeș, Brăila, Maramureș, Galați, Sălaj, Mureș, Brașov și Iași.

Jandarmi și jurnaliști atacați cu borduri, sticle, garduri metalice și obiecte pirotehnice

Anchetatorii susțin că, în timpul protestului din 15 septembrie, o parte dintre participanți ar fi exercitat acte de violență și ar fi amenințat jandarmii aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Mai multe obiecte, între care borduri, sticle, garduri metalice și obiecte pirotehnice, ar fi fost aruncate în direcția forțelor de ordine. De asemenea, unii dintre manifestanți ar fi lovit mai mulți jandarmi cu pumnii, picioarele și obiecte din lemn, inclusiv bâte.

Poliția afirmă că acte de violență ar fi fost exercitate și asupra a doi jurnaliști de la un trust media, aflați la fața locului în timpul manifestației.

Totodată, mai mulți protestatari ar fi provocat distrugeri unei autospeciale și altor bunuri aparținând Jandarmeriei.

Zeci de persoane sub măsuri preventive după protest

Potrivit Poliției Capitalei, în acest dosar au fost dispuse până în prezent 38 de măsuri preventive. Astfel, 28 de persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, șase persoane au fost plasate în arest la domiciliu pentru 30 de zile, iar alte patru persoane se află sub control judiciar.

Cercetările sunt continuate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București împreună cu polițiștii Capitalei, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a responsabilității fiecărei persoane implicate.