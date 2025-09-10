Prima pagină » Social » Percheziţii în judeţul Sibiu pentru un dosar de şantaj şi lipsire de libertate în Germania

Procurorii din Sibiu au descins miercuri la două locaţii din Cisnădie, judeţul Sibiu, într-un dosar penal aflat pe rolul Parchetului Rotweil, Germania, în care se fac cercetări pentru lipsire de libertate şi şantaj, infracţiuni săvârşite pe teritoriul Germaniei.
Laura Buciu
10 sept. 2025, 16:16, Social

Ca urmarea unei colaborări între Parchetul Rotweil şi Kriminaldirektion Rotweil din Germania, pe de o parte, şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Sibiu, pe de altă parte, au avut loc, miercuri, acte de cercetare penală în oraşul Cisnădie, într-un dosar penal aflat pe rolul Parchetului Rotweil.

„Activităţile desfăşurate au constat în recunoaşterea unui ordin european de anchetă şi punerea în executare a acestuia, având ca obiect două mandate de percheziţie domiciliară, emise într-un dosar penal aflat pe rolul Parchetului Rotweil, în vederea ridicării de înscrisuri şi dispozitive electronice”, transmite Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Cauza penală are ca obiect infracţiuni de lipsire de libertate şi şantaj, infracţiuni săvârşite pe teritoriul Germaniei.