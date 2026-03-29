Hidrologii avertizează că este pericol de inundații pe numeroase râuri din centrul și nordul României. Experții au emis avertizări de tipul cod galben și cod portocaliu de inundații. Acestea se pot produce până luni.
Petru Mazilu
29 mart. 2026, 13:34, Social

Hidrologii au explicat că au actualizat prognoza „ca urmare a precipitaţiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării”.

Avertizarea cod galben este valabilă până luni, la miezul nopții pe râurile din „bazinele hidrografice: Râul Negru (judeţele: Covasna, Harghita şi Braşov), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Siliștea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova și Ilfov), Prahova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Prahova și Ialomiţa), Buzău – bazin amonte Ac. Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova), Râmnicu Sărat – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Buzău și Vrancea), Putna, Siret – afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Trotuş – amonte confluenţă cu râul Putna (judeţul Vrancea), Trotuș (judeţele: Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna şi Vrancea), Moldova – bazin amonte S.H. Gura Humorului şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Gura Humorului (judeţele: Suceava şi Neamţ), Bistriţa – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Suceava, Neamţ, Harghita şi Bacău).”

Codul portocaliu este valabil până luni, la ora 12.00 „pe râurile din bazinele hidrografice: Râul Negru – bazin amonte confluenţă cu râul Covasna (judeţele: Covasna şi Harghita), Putna – bazin amonte S.H. Colacu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Colacu, râul Putna – pe sectorul aferent S.H. Mirceşti (judeţul Vrancea), Trotuş – bazin amonte S.H. Ghimeş Făget şi afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval S.H. Ghimeş Făget – amonte S.H. Vrânceni (judeţele: Harghita, Bacău şi Covasna).”

