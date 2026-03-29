Pericol de inundații pe numeroase râuri din centrul și nordul României

Hidrologii au explicat că au actualizat prognoza „ca urmare a precipitaţiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării”.

Avertizarea cod galben este valabilă până luni, la miezul nopții pe râurile din „bazinele hidrografice: Râul Negru (judeţele: Covasna, Harghita şi Braşov), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Siliștea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova și Ilfov), Prahova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Prahova și Ialomiţa), Buzău – bazin amonte Ac. Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova), Râmnicu Sărat – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Buzău și Vrancea), Putna, Siret – afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Trotuş – amonte confluenţă cu râul Putna (judeţul Vrancea), Trotuș (judeţele: Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna şi Vrancea), Moldova – bazin amonte S.H. Gura Humorului şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Gura Humorului (judeţele: Suceava şi Neamţ), Bistriţa – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Suceava, Neamţ, Harghita şi Bacău).”

Codul portocaliu este valabil până luni, la ora 12.00 „pe râurile din bazinele hidrografice: Râul Negru – bazin amonte confluenţă cu râul Covasna (judeţele: Covasna şi Harghita), Putna – bazin amonte S.H. Colacu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Colacu, râul Putna – pe sectorul aferent S.H. Mirceşti (judeţul Vrancea), Trotuş – bazin amonte S.H. Ghimeş Făget şi afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval S.H. Ghimeş Făget – amonte S.H. Vrânceni (judeţele: Harghita, Bacău şi Covasna).”