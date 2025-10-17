Piedone, edilul Sectorului 5: Am convocat Comitetul pentru Situații de Urgență. Asigurăm cazare pentru persoanele afectate

„Suntem în stadiul de verificări, așteptăm celelalte autorități ale statului să ne spună ce este. Primăria Sectorului 5 va acorda tot ce este necesar. Am fost la fața locului la 5 minute după incendiu. Până acum am asigurat tot ce a fost nevoie.

Am convocat comitetul pentru situații de urgență. Vom merge la o sedință la prefectură pentru a soluționa și a vedea cum le asigurăm oamenilor cazarea pentru această noapte și pe viitor”, spune la Antena 3 CNN Vlad Popescu Piedone.

Edilul Sectorului 5 afirmă că elevii Liceului Bolintin eanu vor face cursurile online.

„Școala de lângă va intra săptămâna viitoare 100% în online pentru a asigura siguranța copiilor”, adaugă Popescu Piedone.

Încă o persoană a fost găsită decedată în urma exploziei din București, anunță Raed Arafat. Numărul persoanelor decedate ajunge la trei.

Autoritățile au anunțat că, până la această oră, sunt 17 persoane rănite, 12 din bloc.

Într-un bloc de 8 etaje de pe Calea Rahovei a avut loc o explozie. Mai multe apartamente au fost afectate.