Pieton rănit într-un accident în municipiul Buzău

Potrivit IPJ Buzău, din primele date de la faţa locului a reieşit că autoturismul condus dinspre localitatea Verneşti către municipiul Buzău, de un bărbat de 50 de ani, din Buzău, a surprins şi accidentat un pieton, un bărbat de 34 de ani, din aceeaşi localitate.

Accidentul s-a soldat cu rănirea pietonului care a fost preluat de ambulanţă pentru îngrijiri medicale.

În cauză se va întocmi dosar penal iar poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.