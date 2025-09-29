Prima pagină » Social » Pieton rănit într-un accident în municipiul Buzău

Pieton rănit într-un accident în municipiul Buzău

Un pieton a fost lovit de un autoturism la intrare în municipiul Buzău, pe strada Transilvaniei. Bărbatul a fost rănit şi a fost preluat de o ambulanţă.
Laurențiu Marinov
29 sept. 2025

Potrivit IPJ Buzău, din primele date de la faţa locului a reieşit că autoturismul condus dinspre localitatea Verneşti către municipiul Buzău, de un bărbat de 50 de ani, din Buzău, a surprins şi accidentat un pieton, un bărbat de 34 de ani, din aceeaşi localitate.

Accidentul s-a soldat cu rănirea pietonului care a fost preluat de ambulanţă pentru îngrijiri medicale.

În cauză se va întocmi dosar penal iar poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.