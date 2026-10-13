Planul lui Ciprian Ciucu pentru atragerea turiștilor străini. Ce pregătește Primăria Capitalei

Primarul general Ciprian Ciucu a discutat marți cu reprezentanții industriei turismului, ai universităților și ai instituțiilor culturale despre înființarea unei asociații care să promoveze Bucureștiul pe plan național și internațional. La întâlnire a participat și ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău.

Potrivit Primăriei Municipiului București (PMB), noua structură se va numi Organizația de Management al Destinației (OMD) București și ar trebui să aibă rolul de a construi o strategie unitară pentru dezvoltarea turismului în Capitală.

Ciprian Ciucu: „Nu vreau să fie politizată”

Primarul general spune că organizația nu ar trebui să fie controlată direct de municipalitate, ci administrată de specialiști cu experiență în industria turismului. Primăria ar urma totuși să păstreze un rol în supravegherea cheltuielilor.

„În mare, cum am gândit această organizație, ea nu va fi controlată de primărie, e important să fie condusă de un profesionist care să îi dea credibilitate”, a spus Ciprian Ciucu.

Edilul a menționat că asociația va dispune de un buget considerabil, fără să avanseze deocamdată o sumă.

„Va avea un buget considerabil, nu vreau să fie politizată, noi vom avea drept de veto, vom fi prezenți, ne interesează bugetul. E vorba de bani mulți, dar vorbim de ceva reglementat, de aceea mă interesează ca primarul să aibă drept de veto pe buget, nu vreau să dispărem complet, nu vreau să văd buget de 1 milion de lei pe an pe o chirie”, a precizat primarul general al Capitalei.

Precum o agenție de promovare turistică

Viitoarea organizație va funcționa ca o agenție de promovare turistică, responsabilă de campanii de publicitate, parteneriate și creșterea vizibilității Bucureștiului în țară și peste hotare.

Potrivit reprezentanților Primăriei Capitalei, obiectivul viitorului organism este atât atragerea unui număr mai mare de vizitatori, cât și prelungirea timpului pe care îl petrec în București. Asociația nu va organiza evenimente și nu va prelua atribuțiile muzeelor sau ale agențiilor de turism.

Ciprian Ciucu spune că dezvoltarea turismului trebuie corelată și cu transformările urbane planificate în București.

„București, în zona centrală, în special, se va schimba radical în bine. Vor urma proiecte de regenerare urbană care vor crește mult valoarea orașului. E important să avem un plan de acțiune clar”, a precizat edilul.

HoReCa și agențiile de turism, printre membrii fondatori

Asociația Națională a Agențiilor de Turism, Federația Industriei Hoteliere din România, Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România și Federația Patronatelor din Turismul Românesc au fost propuse ca membri fondatori ai viitoarei Organizații de Management al Destinației București.

Totodată, primarul Ciprian Ciucu a insistat ca universitățile și instituțiile de cultură să fie parte a viitorului organism, explicând că Bucureștiul poate atrage vizitatori și prin oferta educațională și culturală.

„Este foarte important ca orașul să devină o destinație și mai atractivă de educație, avem peste 30 de universități, toate sectoarele au de câștigat”, a precizat Ciucu, adăugând că „trebuie să ne dăm seama cum am putea să integrăm toate organizațiile, muzeele, instituțiile”.

Viitoarea asociație va avea o adunare generală formată din membrii fondatori, care va desemna consiliul director. Conducerea executivă va fi asigurată de „o persoană cu recunoaștere în industrie și cu anvergură profesională, care să poarte responsabilitatea strategiei de management”, au transmis reprezentanții PMB.

Când ar putea deveni funcțională noua organizație

În următoarele două săptămâni, Primăria Capitalei va primi propuneri din partea celor implicați în proiect, iar reprezentanții mediului privat se vor întâlni pentru a stabili modul de funcționare a viitoarei asociații.

Universitățile urmează să desemneze o persoană care să le reprezinte în adunarea generală, iar instituțiile de cultură trebuie să găsească o formulă prin care să se alăture organizației.

Înființarea OMD București trebuie aprobată de Consiliul General al Capitalei. Primăria vrea ca proiectul să ajungă la vot până la sfârșitul anului 2026.

Potrivit calendarului prezentat de municipalitate, organizația ar trebui să devină funcțională în timpul iernii sau, cel târziu, în primăvara anului 2027.

„La începutul anului, va trebui să vină cu o formă de guvernanță și imediat să dea drumul la o strategie”, a declarat primarul general Ciprian Ciucu.