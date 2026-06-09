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Ploi și maxime de până la 30 de grade, marți și miercuri, în Capitală

În Capitală, marți și miercuri vor fi ploi cu intensificări ale vântului, iar temperaturi maxime vor ajunge la 30 de grade Celsius, potrivit prognozei emise de ANM.
Ploi și maxime de până la 30 de grade, marți și miercuri, în Capitală
MARIUS DUMBRAVEANU / MEDIAFAXFOTO
Cosmin Pirv
09 iun. 2026, 10:23, Social
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Astfel, de marți până miercuri dimineață, în București, cerul va fi variabil, temporar cu înnorări după-amiaza și seara când vor fi averse (în medie 5…10 l/mp), descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (35…45 km/h).

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade, iar cea minimă va fi de 15…17 grade.

Miercuri între orele 9.00 și 21.00, cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara, când probabilitatea pentru averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului va fi ridicată. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade.

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