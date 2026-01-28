Podul de acces pe Insula „Lacul Morii” intră în reabilitare, iar administrarea va fi transferată către Primăria Sectorului 6

Podul de acces pe Insula Lacul Morii urmează să intre într-un amplu proces de consolidare și reabilitare, după ce Primăria Municipiului București (PMB) a inițiat un proiect de hotărâre privind transferul administrării acestuia către Primăria Sectorului 6, relatează buletindebucuresti.

Proiectul va fi supus votului în ședința Consiliului General al Municipiului București (CGMB) din 29 ianuarie.

Podul „Insula Lacul Morii”

Este vorba despre „Podul Insula Lacul Dâmbovița”, cunoscut și sub denumirea de Podul Insula Lacul Morii, situat pe Șoseaua Virtuții nr. 69, în Sectorul 6.

Podul se află în proprietatea PMB și este administrat în prezent de Administrația Străzilor București (ASB). Construcția are o suprafață la sol de 340,40 metri pătrați.

Transferul administrării este propus exclusiv în scopul realizării lucrărilor de consolidare și reabilitare a structurii, în cadrul proiectului mai amplu de regenerare urbană a zonei Lacului Morii.

Necesitatea unui management unitar

Solicitarea a fost formulată de Consiliul Local al Sectorului 6, care a adoptat o hotărâre în acest sens în luna mai 2025.

Potrivit documentelor oficiale, argumentul principal al transferului este necesitatea unui management unitar al investițiilor din zonă, astfel încât lucrările la pod să fie corelate cu intervențiile de amenajare peisagistică, infrastructură și dezvoltare socio-culturală prevăzute în proiectul „Regenerare urbană în zona Lacul Morii”.

Obligațiile noului administrator

Podul a fost evaluat la finalul anului 2025 de un evaluator autorizat ANEVAR, valoarea justă de inventar fiind stabilită la 424.200 de lei.

Această valoare va fi preluată în evidențele contabile ale Sectorului 6 odată cu transferul administrării.

Primăria Sectorului 6 va avea obligația de a obține toate avizele și autorizațiile necesare pentru lucrări, precum și de a suporta cheltuielile de utilizare și întreținere a podului.

Proiectul de hotărâre prevede explicit că schimbarea destinației față de scopul declarat – consolidare și reabilitare – poate conduce la revocarea dreptului de administrare.

Ce vizează reabilitarea

„Această măsură nu reprezintă doar o necesitate tehnică, ci și un pas firesc în logica unui demers integrat, care urmărește revitalizarea durabilă a unei zone de interes major pentru comunitate”, se arată în referatul de aprobare semnat de primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

Reabilitarea podului este parte dintr-o investiție mult mai amplă, care vizează amenajarea Parcului „Lacul Morii”, estimată la aproximativ 45 de milioane de euro, cu TVA inclus.

Suma este cu aproape 9 milioane de euro mai mare decât indicatorii tehnico-economici aprobați în 2023.

Proiectul este împărțit în două obiective principale: parcul liniar și Insula Îngerilor, pentru care Primăria Sectorului 6 intenționează să atragă fonduri europene de circa 10 milioane de euro.

Amenajarea Insulei Lacul Morii prevede realizarea de spații verzi și amenajări peisagistice, insule plutitoare vegetale, zone de recreere, culturale, educative și sportive, alei și pontoane pietonale, iluminat public, mobilier urban, pavilioane cu grupuri sanitare, dotări de agrement, puncte sanitare și de umbrire, precum și parcări pentru biciclete.

De asemenea, sunt incluse lucrări de consolidare, desființare sau modernizare a unor construcții existente, precum foișorul de pe insulă.