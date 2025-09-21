Polițiștii români au depistat peste 600 de persoane căutate prin Sistemul Informatic Schengen în ultima săptămână

Potrivit Poliției Române, pe teritoriul României au fost identificate 458 de persoane semnalate în SIS. Dintre acestea, 16 erau urmărite prin mandate europene de arestare, 65 aveau refuzul intrării sau șederii în spațiul Schengen, 189 erau căutate pentru participarea la proceduri judiciare, iar 10 erau dispărute. Totodată, au fost ridicate 29 de documente și 31 de autovehicule căutate de parteneri străini.

În același interval, autoritățile din statele membre Schengen au identificat 149 de persoane căutate de autoritățile române. Dintre acestea, 29 erau urmărite prin mandate europene de arestare, 19 aveau refuzul intrării sau șederii, 28 erau căutate pentru proceduri judiciare, iar 12 erau semnalate dispărute. De asemenea, au fost descoperite 22 de documente și 3 autovehicule.

Începând cu 1 ianuarie 2025, România a eliminat controlul la frontierele interne cu Ungaria și Bulgaria, iar verificările se pot realiza prin aplicația eDAC.