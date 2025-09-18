Preotul Visarion Alexa, condamnat definitiv la închisoare cu suspendare pentru agresiune sexuală

Preotul Visarion Alexa, de la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Militari, București, a fost condamnat definitiv la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare, scrie G4Media.

Decizia aparține Curții de Apel București și confirmă verdictul din primă instanță, după ce atât preotul, cât și femeia care l-a acuzat de agresiune sexuală au contestat hotărârea inițială.

Acuzațiile și procesul

În iulie 2022, o enoriașă a depus o plângere penală susținând că a fost agresată sexual de Visarion Alexa în timpul unei spovedanii.

Scandalul a atras atenția publicului, mai ales că preotul era deja cunoscut din aparițiile la radio și televiziune, unde aborda teme de actualitate și frământările generației tinere.

În urma acuzațiilor, acesta s-a autosuspendat din slujirea preoțească.

Decizia instanței și despăgubirile

Magistrații au dispus o pedeapsă cu suspendare, obligându-l pe Visarion Alexa să plătească daune materiale de 2.700 de lei și daune morale de 35.000 de lei către partea vătămată.

Hotărârea Curții de Apel București este definitivă și marchează finalul procesului.