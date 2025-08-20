Primăria București organizează dezbatere publică despre extinderea liniei de tramvai în zona Unirii

Proiectul prevede prelungirea liniei de tramvai 32, de la capătul din zona Rahova, prin Piața Unirii și până la terminalul Sfânta Vineri, realizând o legătură rapidă și eficientă între sud-vestul și nord-estul orașului, scrie în anunțul Primăriei.

Proiectul își propune „extinderea rețelei de tramvai pentru a oferi o alternativă modernă, nepoluantă și eficientă la transportul auto, amenajarea de stații, reconfigurarea spațiului public pietonal, inclusiv pentru persoanele cu mobilitate redusă, modernizarea infrastructurii edilitare pentru susținerea noii linii de tramvai și conectarea noii linii de tramvai cu rețeaua intermodală de transport public, în special în zona Piața Unirii – un nod major de legătură între tramvai, metrou și autobuze.”

Celelalte zone în care se vor extinde liniile de tramvai sunt: Băneasa – de la capătul existent până complex comercial Băneasa, Șoseaua Chitilei- de la capătul existent până la Coloseum și Închidere inel median în zona de S-E, care va lega cartierul Pantelimon de cartierul Progresul.

Documentația aferentă proiectului poate fi consultată pa portalul Primăriei sau la sediul instituției.

Propunerile privind proiectul de act normativ se pot depune până la data de 01.09.2025.

Acestea vor fi publicate pe pagina de internet a instituției.