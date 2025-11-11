Prima pagină » Politic » Daniel Băluță, despre oprirea lucrărilor la Planșeului Unirii: Este un fals, răspândit cu scopul de a manipula opinia publică

Daniel Băluță, despre oprirea lucrărilor la Planșeului Unirii: Este un fals, răspândit cu scopul de a manipula opinia publică

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, semnalează apariția unor informații false potrivit cărora lucrările de consolidare și refacere a Planșeului Unirii ar fi fost oprite. Într-un mesaj public, edilul califică aceste afirmații drept „un fals, răspândit cu scopul de a manipula opinia publică” și subliniază că șantierul avansează „în ritm susținut”.
Daniel Băluță, despre oprirea lucrărilor la Planșeului Unirii: Este un fals, răspândit cu scopul de a manipula opinia publică
Deparamentul Politic
11 nov. 2025, 15:44, Politic

Potrivit lui Băluță, proiectul este esențial pentru siguranța tuturor participanților la trafic din centrul Capitalei – șoferi, pietoni și locuitori de toate vârstele – și reprezintă rezultatul unei colaborări instituționale între autoritățile locale și alte structuri responsabile de infrastructura Bucureștiului. Edilul insistă că lucrările continuă conform planificării, în contextul în care Planșeul Unirii este considerat un obiectiv strategic de siguranță și mobilitate urbană.

Lucrările la planșeul Unirii au început în iunie și vor dura 2 ani.

Centrul Bucureștiului a intrat într-un amplu proces de reabilitare din 10 iunie, când Primăria Sectorului 4 a început lucrările la Planșeul Unirii, adică la placa de beton veche de aproape 100 de ani care era în pericol de prăbușire. Lucrările la planșeu sunt programate să dureze doi ani, până în 2027, iar cele de la Pasajul Unirii au ca termen de finalizare anul 2028.

Lucrările doar la Planșeul Unirii au fost împărțite în patru etape / zone, pentru a reduce disconfortul în trafic.

Lucrările în primele două zone au început practic simultan.

  • zona 1 – spațiul din fața Hanului lui Manuc
  • zona 2 – parcul din fața magazinului Unirea
  • zona 3 – fântânile arteziene (ulterior)
  • zona 4 – porțiunea de lângă Pasajul Unirii, unde Dâmbovița iese de sub planșeu, adică zona ambasadei Israelului (ulterior).
Câți bani i s-au cerut unui client, pentru o cursă Uber de doar 13 minute, până la Aeroportul din Iași. Suma e colosală
Gandul
Cum arată locația în care Nando și Dani Mocanu se ascundeau! Cine s-a ocupat de închirierea ei
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport
Românul plecat din Austria să-l răzbune pe Călin Georgescu. Drumul parcurs între „Doamne, să ne ierţi pentru ce va urma!” și „Acum realizez gravitatea”
Libertatea
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
CSID
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Promotor