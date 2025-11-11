Daniel Băluță, despre oprirea lucrărilor la Planșeului Unirii: Este un fals, răspândit cu scopul de a manipula opinia publică

Potrivit lui Băluță, proiectul este esențial pentru siguranța tuturor participanților la trafic din centrul Capitalei – șoferi, pietoni și locuitori de toate vârstele – și reprezintă rezultatul unei colaborări instituționale între autoritățile locale și alte structuri responsabile de infrastructura Bucureștiului. Edilul insistă că lucrările continuă conform planificării, în contextul în care Planșeul Unirii este considerat un obiectiv strategic de siguranță și mobilitate urbană.

Lucrările la planșeul Unirii au început în iunie și vor dura 2 ani.

Centrul Bucureștiului a intrat într-un amplu proces de reabilitare din 10 iunie, când Primăria Sectorului 4 a început lucrările la Planșeul Unirii, adică la placa de beton veche de aproape 100 de ani care era în pericol de prăbușire. Lucrările la planșeu sunt programate să dureze doi ani, până în 2027, iar cele de la Pasajul Unirii au ca termen de finalizare anul 2028.

Lucrările doar la Planșeul Unirii au fost împărțite în patru etape / zone, pentru a reduce disconfortul în trafic.

Lucrările în primele două zone au început practic simultan.