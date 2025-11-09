Șofer rănit după ce a intrat cu mașina într-un tramvai la Brăila

Potrivit IPJ Brăila, din primele date se pare că un autoturism condus de un bărbat de 49 de ani, din Brăila, ce se deplasa pe Calea Galaţi către Bulevardul Dorobanţilor ar fi intrat în coliziune cu un tramvai, condus de un bărbat de 58 de ani, din Brăila, ce ar fi efectuat manevra de întoarcere, în dreptul Cimitirului Sfânta Maria.

În urma evenimentului a rezultat vătămarea corporală a şoferului autoturismului, ce a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Atât şoferul cât şi vatmanul au fost testaţi cu aparatul etilotest rezultatele fiind zero.

Cercetările continuă într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.