Pro Infrastructură: Prima ramă electrică intră în pâine cu întârziere de doar un an

„Astăzi, 20 noiembrie, prima ramă Coradia produsă de Alstom intră în serviciul comercial pe Bucureşti-Braşov după ce s-au rezolvat testările şi avizele, cu excepţia ETCS şi a mersului cuplat. Cu întârziere de doar... un an faţă de primele promisiuni. Evident, fără presiunea alegerilor nu vedeam acum călători în tren. Contractual, nu trebuia să circule exclusiv pe Bucureşti-Braşov şi am fi vrut să lăudăm alegerea rutei care are o cerere ridicată, de sezon. Dar programul parcă e făcut după principiul <hai că am bifat şi trenul ăsta nou>”, arată asociaţia într-o postare pe Facebook.

Conform postării, din Bucureşti, noul tren va pleca la 5:40 dimineaţa şi va ajunge la 8:08 în Braşov: „O trasă utilă poate doar pentru practicanţii de sporturi de iarnă care seara se întorc în Bucureşti. Apoi rama se întoarce la 8:43 din Braşov, soseşte în Bucureşti la 11:12, urmând ca următoarea cursă din zi să... nu existe! A obosit trenul, s-a trezit prea devreme dimineaţa...”.

„Evident, cursa de inaugurare va avea program special astfel încât politicienii să nu fie prea adormiţi când se trag în poze cu jucăria nouă sau să nu se sperie de cum arată Gara de Nord înainte să răsară soarele. Aleşii vor merge la o oră normală, 9:30, nu ca fraierii de călători obişnuiţi care au aşteptat 15 ani material rulant nou”, susţin reprezentanţii Pro Infrastructură.

Ei arată că din 15 decembrie trenurile vor fi la ore mai umane, circulând astfel pe tot parcursul zilei în regim pendulă: plecări din Bucureşti la 6:31 şi 13:22, plecări din Braşov la 10:25 şi 16:27.

„Aşteptăm cu nerăbdare livrarea celorlalte 36 de trenuri pe parcursul anului 2025, aşa cum ni s-a tot promis. Şi sperăm ca primele curse să se desfăşoare fără incidente. Mici probleme pot să apară la începutul exploatării şi, în plus, vremea se strică la munte chiar acum. De asemenea, vom monitoriza timpii de parcurs şi cu cât vor ajunge în avans în staţii, deoarece cele aproximativ 2 ore şi jumătate nu sunt demne de performanţele ramelor noi”, mai spun reprezentanţii asociaţiei.

Primul tren electric livrat de Alstom României ca parte a unui contract care prevede cumpărarea a 37 de rame electrice va circula de miercuri pe ruta Bucureşti-Braşov, a anunţat marţi CFR Călători.