Profesor din Cernavodă, arestat după ce ar fi violat o elevă de 16 ani. Reacția Inspectoratului Școlar

După ce profesorul din Cernavodă care ar fi violat o elevă de 16 ani, a fost arestat preventiv, șefa Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Constanța a oferit un punct de vedere oficial cu privire la caz.
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter Ilustrativ
Daiana Rob
22 apr. 2026, 18:39, Social

Claudia Portase, Inspectorul Școlar General al ISJ Constanța, precizat că, în urma informațiilor oferite de către DGASPC Constanța, instituția a informat poliția, dar și școala despre caz. Potrivit oficialei, sesizarea prind cazul a fost primită de către DGASPC în mod anonim.

DGASPC a transmis Inspectoratului Școlar Județean Constanța o adresă prin care, în urma unei sesizări anonime, ni s-a adus la cunoștință că o minoră cu vârsta de 16 ani are o relație cu un cadru didactic din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 2 Cernavodă, structură a Liceului Teoretic „Anghel Saligny“ Cernavodă.

În acest context, am transmis Poliției o adresă (spre informare) și am solicitat liceului, cu celeritate, o notă de relații pentru a ne pune la dispoziție informațiile pe care le deține în acest moment.

În data de 21 aprilie 2026, instituția de învățământ și Poliția ne-a solicitat să suspendăm orice anchetă internă cu scopul de a nu pune în pericol ancheta penală aflată în derulare”, informează Inspectorul Școlar General al ISJ Constanța, Claudia Portase, citată de Ziarul Amprenta. 

Potrivit surselor neoficiale citate de publicație, profesorul în cauză, arestat preventiv pentru viol asupra minorei, este căsătorit și are doi copii.

Potrivit IPJ Constanța, bărbatul de 67 de ani a fost reținut, marți, de Poliția Cernavodă.

„În urma cercetărilor efectuate într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor, polițiști din cadrul Poliției orașului Cernavodă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a unui bărbat de 67 de ani, suspectat de comiterea faptei”, potrivit IPJ Constanța.

Din cercetări a reieșit că, bărbatul ar fi întreținut relații sexuale repetate, încă din 2024 și până în luna martie a acestui an, „profitând de starea de vulnerabilitate a victimei”, informează anchetatorii.

Miercuri, bărbatul a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile.

