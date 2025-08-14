Proiect pilot în Centrul Vechi: mii de camere de supraveghere

Stelian Bujduveanu spune că „în Centrul Vechi avem un proiect foarte interesant și o să-l vedeți în perioada următoare. Acum am intrat la igienizare și reabilitare, s-au schimbat toate băncile din Centrul Istoric, s-a pus iluminatul pe poziție, pentru că era degradat, ne-am apucat să curățăm tot ce e pe stradă, tot ce e stricat, inclusiv să refacem pavajul”.

„Aici, vrem să facem primul proiect de CCTV, să avem camere de filmat moderne în tot Centrul Istoric, pentru a opri și a combate această infracționalitate. Trebuie să fie primul proiect pilot din România și unde mai bine decât în cea mai aglomerată zonă, Centrul Istoric, unde vin toți turiștii străini, toți turiștii din România. Nici un unghi din Centrul Istoric nu va rămâne neacoperit de camere moderne de filmat (…), e pentru a combate criminalitatea, obligatoriu”, explică primarul interimar.

Stelian Bujduveanu precizează că „abordarea e să folosim tehnologia, ca să vină în ajutor, la fel cum facem și la trafic (…). La fel și în Centrul Istoric, în momentul în care ai monitorizare video permanentă, iar acum modulele de camere de filmat vin inclusiv cu inteligența artificială, care îți detectează dacă există anumite schimbări de comportament, toată această tehnologie implementată pe un areal restrâns, Centrul Istoric, va putea seta direcția în care să extindem la tot orașul. Suntem în studiul de fezabilitate în momentul de față, sunt destul de multe camere, nici eu nu mă așteptam, câteva mii de camere care trebuie (…). Eu sper ca, dacă procedurile merg bine, la începutul anului viitor să putem să dăm drumul la montaj”.