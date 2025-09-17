Protest la Ministerul Economiei: „Salvați șantierul! Salvați Mangalia!”

Protestul este programat între orele 11:30 și 15:30, în fața Ministerului Economiei, sub sloganul „Mangalia Trezește-te! Salvați șantierul! Salvați Mangalia!”.

Organizatorii atrag atenția că lipsa de decizie a acționarilor DSMa – inclusiv statul român, acționar majoritar – și lipsa unui plan politic pentru deblocarea situației împing șantierul spre faliment.

Angajații reclamă neplata integrală a salariilor și a altor drepturi, promisiuni amânate, precum și lipsa de comunicare din partea Guvernului și a Ministerului Economiei. Potrivit organizatorilor, restanțele salariale depășesc 17 milioane de lei, iar datoriile totale ale societății aflate în insolvență ajung la aproximativ 200 de milioane de euro.

„Oamenii au ajuns în situații disperate, muncesc în condiții grele și sunt plătiți doar parțial. Indiferența autorităților față de soarta șantierului și a comunității din Mangalia este revoltătoare și inacceptabilă”, se arată în apelul de mobilizare.

Numărul angajaților a scăzut sub 1.000, de zece ori mai puțini decât în perioadele de vârf, iar orașul Mangalia resimte deja efectele sociale și economice ale crizei.

Sindicatul Liber Navaliștii Mangalia a anunțat că protestatarii vor pleca spre București în dimineața zilei de 24 septembrie, cu autocare puse la dispoziție din parcarea șantierului.

Revendicările principale vizează plata integrală și la timp a salariilor, reluarea lucrărilor la șantier și implicarea reală a statului în salvarea obiectivului strategic.