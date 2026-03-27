Demonstrație pro-Palestina duminică în București. Jandarmeria Capitalei anunță măsuri speciale de ordine publică în zona TNB

O demonstrație de solidaritate cu Palestina va avea loc duminică, 29 martie 2026, în centrul Capitalei, manifestația fiind declarată și avizată de Comisia de Avizare a Adunărilor Publice din cadrul Primăriei Municipiului București.

Potrivit Jandarmeria Capitalei, evenimentul se va desfășura între orele 13:30 și 16:45, pe trotuarul adiacent parcului din fața Teatrul Național București.

Recomandările autorităților pentru participanți

Reprezentanții Jandarmeriei transmit că protestul trebuie să se desfășoare pașnic, iar participanții sunt obligați să respecte prevederile legislației privind adunările publice.

„Recomandăm persoanelor care vor participa la această manifestație să adopte un comportament civilizat, să respecte indicațiile jandarmilor, să evite conflictele și să anunțe cea mai apropiată patrulă dacă observă persoane cu comportament antisocial”, au transmis autoritățile.

Din motive de siguranță publică, participanții sunt sfătuiți să nu vină cu bagaje sau genți voluminoase, să respecte indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine și să nu împiedice desfășurarea normală a adunării.

Avertismente legale: armele, contramanifestațiile și discursul extremist sunt interzise

Jandarmeria reamintește că este interzisă participarea la protest cu arme, materiale explozive, obiecte periculoase sau dispozitive cu șocuri electrice, aceste fapte constituind infracțiuni.

Totodată, organizarea sau participarea la contramanifestații în același loc și interval orar poate fi sancționată cu amenzi între 500 și 5.000 de lei, conform legislației în vigoare.

Autoritățile atrag atenția și asupra interdicției promovării ideilor antisemite, rasiste, xenofobe sau a cultului persoanelor condamnate pentru crime de război, fapte care pot fi pedepsite cu închisoare.

Restricții pentru drone și monitorizare video

Jandarmeria avertizează că zborul dronelor deasupra Bucureștiului fără autorizație este sancționat cu amenzi între 2.000 și 40.000 de lei.

Pentru prevenirea incidentelor, jandarmii vor realiza fotografii și filmări operative pe toată durata manifestației, în conformitate cu cadrul legal.

Apel la responsabilitate

„Jandarmeria București va asigura protecția tuturor persoanelor care aleg să-și exprime opiniile în mod pașnic. Siguranța cetățenilor este prioritatea noastră”, transmit reprezentanții instituției, făcând apel la responsabilitate și cooperare din partea participanților și a celorlalți cetățeni.