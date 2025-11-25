Raport BERD: Scăderea natalității afectează creșterea economică și scade nivelul de trai

Schimbările demografice din țări schimbă perspectivele economice pe termen lung, avertizează Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în raportul semestrial publicat marți.

Raportul arată că îmbătrânirea populației a început să-și pună amprenta pe creșterea economică, cel puțin în unele state și că scăderea ponderii persoanelor apte de muncă va contribui la reducerea anuală a PIB-ului pe cap de locuitor, cu o medie de aproape 0,4 puncte procentuale între 2024 și 2050.

Demografia e problema cea mai acută a prezentului

Demografia este o problemă chiar și în prezent. Ea scade nivelul de trai și influențează în scădere și PIB-ul.

„Chiar și în prezent, demografia erodează creșterea nivelului de trai și va fi un impediment pentru creșterea PIB-ului în viitor”, avertizează economistul-șef al BERD, Beata javorcik.

Aceasta mai spune că fostele țări comuniste „îmbătrânesc înainte de a se îmbogăți”. Vârsta medie ajunge la 37 de ani într-un moment în care PIB-ul mediu pe cap de locuitor este de doar 10.000 de dolari, adică doar un sfert din suma înregistrată la această vârstă în anii ’90.

Migrația nu este o soluție

Scăderea ratei natalității este influențată, potrivit raportului BERD, de schimbări ale normelor sociale, reducerea câștigurilor femeilor după nașterea unui copil, iar stimulentele introduse pentru creșterea ratei natalității (în mai toate țările BERD) nu și-au arătat eficiența.

Din punct de vedere politic, migrația nu este considerată o resursă pentru contracararea scăderii natalității, iar cât despre folosirea IA pentru îmbunătățirea productivității, cetățenii nu au o opinie foarte bine definită.

Soluțiile sunt lipsite de atractivitate

Potrivit lui Javorcik, o soluție ar fi ca persoanele să rămână mai mult în câmpul muncii, ceea ce ar necesita o anumită recalificare și,, posibil, modificări ale schemelor de pensii.

„Ceea ce avem nevoie este să avem o conversaţie adultă cu alegătorii despre stadiul actual al lucrurilor, deoarece oamenii tind, de fapt, să subestimeze semnificaţia tendinţelor demografice. Trebuie să informăm – în special – alegătorii mai tineri, deoarece ei sunt cei care vor purta povara schemelor de pensii de tip pay as-you-go (finanţate prin contribuţiile persoanelor active – n.r.)”, a spus Beata Javorcik.

Și liderul a îmbătrânit

Însă, din punct de vedere politic, măsurile prezentate în raport sunt considerate indezirabile.

Faptul că populația îmbătrânește nu scutește nici îmbătrnirea lideirlor politici, ceea ce îngreunează situația, pentru că aceștia favorizează izolarea pensiilor și restricționarea migrației.

În economia tipică, liderul are acum 60 de ani, adică e mai bătrân cu 19 ani față de o persoană adultă medie, iar această diferență este încă și mai mare în autocrații – a crescut la 26 de ani, în 2023, față de 19 ani în 1960.

Javorcik atrage atenția că cele mai noi state membre ale BERD (inclusiv Nigeria, care este o națiune tânără) ar trebui să se concentreze pe creșterea locurilor de muncă și pe expansiunea în sectorul privat.

Este, însă, un avantaj trecător, pentru că timpul trece și chiar și în Africa natalitatea e în scădere.