UPDATE NATO şi China, discuţii despre războiul din Ucraina în cadrul discuţiilor cu personalul militar

NATO şi China au organizat la 13 martie, la Beijing, cea de-a opta ediţie a discuţiilor anuale ale Statului Major Militar, în cadrul cărora cele două delegaţii au discutat despre probleme de securitate globală şi regională, inclusiv despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei, scrie Kyiv Independent.

Potrivit unui briefing de presă al NATO, delegaţii au discutat despre "peisajele de securitate globală şi regională, cu accent pe invazia ilegală a Rusiei în Ucraina".

UPDATE Rusia respinge atacul unor grupuri armate în regiunile de frontieră - rapoarte

Forţele ruse resping atacuri ale unor grupări armate susţinute de Ucraina în două dintre regiunile sale de frontieră, potrivit presei de stat ruse, citate de Sky News.

Agenţia de ştiri TASS a declarat că Garda Naţională a Rusiei şi forţele armate au ripostat în apropierea satului Tyotkino, în regiunea Kursk.

De asemenea, Ministerul rus al Apărării a declarat agenţiei Interfax că a zădărnicit o încercare ucraineană de a pătrunde în Belgorod.

UPDATE Rusia poate face ,,progrese bruşte şi surprinzătoare" dacă Ucraina nu primeşte muniţie

Rusia ar putea face progrese "subite şi surprinzătoare" dacă Ucraina nu este realimentată cu arme şi muniţii, potrivit unui important centru de reflecţie militară, scrie Sky News.

Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War - ISW) a declarat că întârzierea asistenţei militare din partea SUA face ca armata ucraineană să fie mai fragilă pe front decât ar sugera altfel avansurile "relativ lente" ale Rusiei.

UPDATE Rusia acuză Ucraina ,,bombardează infrastructura critică" de la centrala nucleară Zaporojie

O declaraţie a centralei nucleare Zaporojie, controlată de Rusia, susţine că Ucraina a bombardat infrastructura critică a instalaţiei.

Un dispozitiv exploziv a fost aruncat în zona gardului unde se află rezervoarele de combustibil diesel, anunţă conducerea centralei nucleare.

,,Astfel de atacuri sunt inacceptabile", a declarat aceasta, dar nu a oferit detalii cu privire la pagube sau la momentul în care ar fi avut loc presupusul atac.

Centrala nucleară Zaporojie se află sub controlul ruşilor din martie 2022.

UPDATE Moldova acuză Rusia că a tipărit ilegal buletinele de vot pentru prezidenţiale în Transnistria

Moscova a încălcat legea prin tipărirea buletinelor de vot pentru alegerile prezidenţiale ruseşti în regiunea separatistă Transnistria, potrivit oficialilor moldoveni citaţi de Sky News.

Transnistria este o regiune separatistă din estul Republicii Moldova, care este susţinută politic, economic şi militar de Moscova.

Nici Moldova şi nici comunitatea internaţională nu îi recunosc independenţa.

Putin către ruşi: mergeţi şi votaţi Patria

Preşedintele rus Vladimir Puti le-a cerut cetăţenilor să dea dovadă de „patriotism” şi să meargă la vot. „Mergeţi la secţiile de votare pentru a vă exprima poziţia civică şi patriotică, pentru a vă vota candidatul, pentru viitorul de succes al Rusiei noastre pe care o iubim”, a spus el în ajunul alegerilor prezidenţiale, transmite Interfax. „Vă rămâne numai vouă, cetăţeni ai Rusiei, să determinaţi viitorul Patriei. Nu numai că va trebui să vă votaţi, ci să vă declaraţi ferm voinţa şi aspiraţiile, rolul personal în dezvoltarea ulterioară a Rusiei... Pentru că alegerile sunt un pas spre viitor”.

Atacul asupra asistentului lui Navalnîi în exil a fost bine planificat, spune Lituania

Atacul de marţi de la Vilnius împotriva lui Leonid Volkov, un consilier de top al regretatului Alexei Navalnîi, a fost profesionist şi bine planificat, a declarat joi şeful centrului guvernamental de gestionare a crizelor din Lituania, a informat presa locală. „Cu cât investigăm mai mult, cu atât devine mai clar că operaţiunea a fost profesională şi bine planificată”, a spus Vilmantas Vitkauskassa, potrivit agenţiei de ştiri BNS, care a citat un interviu de la postul public.

Kiev: Rusia a pierdut 427.840 de soldaţi în Ucraina de la începutul războiului

Rusia a pierdut 427.840 de soldaţi în Ucraina de la începutul războiului la 24 februarie 2022, a informat Statul Major al Forţelor Armate ucrainene. Acest număr include 970 de victime ale forţelor ruse în ultima zi. Potrivit raportului, Rusia a pierdut, de asemenea, 6.757 de tancuri, 12.938 de vehicule blindate de luptă, 13.959 de vehicule şi tancuri cu combustibil, 10.565 de sisteme de artilerie, 1.017 de sisteme de lansare multiplă de rachete, 717 de sisteme de apărare antiaeriană, 347 de avioane, 325 de elicoptere, 226 drone şi aeronave, 226 drone şi aeronave şi un submarin.

Moscova: 14 drone ucrainene distruse peste Belgorod şi Kursk

14 drone au fost interceptate şi distruse în aseară de forţele de apărare aeriană în regiunile ruseşti Belgorod şi Kursk, afirmă Ministerul Apărării din Moscova, citat de agenţia Tass.

Zelenski: ne apărăm pentru a evita alţi criminali precum Putin

„A câştiga în Ucraina, în această confruntare cu terorismul rusesc, este o chestiune de supravieţuire pentru sistemele democratice, dacă democraţiile valorează ceva”. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a scris pe X. „Când ne apărăm, ne putem asigura că niciun alt criminal internaţional nu este tentat să lanseze o agresiune ca Putin. Putem şi trebuie să protejăm viaţa”, a completat şeful Ucrainei.