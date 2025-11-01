Reducerea traficului rutier şi a arderii lemnului, cheia îmbunătăţirii calităţii aerului în Europa

Spre deosebire de studiile clasice care măsoară doar cantitatea de particule poluante din aer, echipa de cercetători a analizat toxicitatea acestora, măsurând modul în care probele de poluare epuizează apărarea naturală a plămânilor.

Cercetătorii au strâns peste 11.000 de probe de poluare pe filtre şi le-au plasat în probe artificiale de lichid care căptuşeşte plămânii, măsurând aşa-numitul potenţial oxidativ (OP).

Dr. Steven Campbell de la Imperial College London a explicat că măsurarea OP permite identificarea surselor de poluare cu particule care sunt potenţial cele mai dăunătoare pentru sănătate, ceea ce poate ghida politici mai eficiente şi mai bine direcţionate.

Cercetătorii au măsurat OP-ul particulelor de poluare colectate din 43 de locaţii diferite din şase ţări europene şi au descoperit că toxicitatea nu era uniformă. Pentru aceeaşi cantitate de poluare cu particule, unele locuri aveau un OP mult mai mare decât altele, notează The Guardian.

Aerul respirat în apropierea drumurilor era de aproximativ trei ori mai toxic decât cel colectat în zonele rurale. Locurile cu cel mai toxic aer se aflau, în general, în văi, unde poluarea locală se dispersează cu dificultate.

OP era, de asemenea, mai gravă iarna, când arderea lemnului se adăuga la amestecul de poluanţi. Sarajevo, în Bosnia şi Herţegovina, a înregistrat cele mai ridicate valori din Europa.

Dr. Katja Džepina de la Institutul Paul Scherrer din Elveţia a declarat: „Valorile ridicate ale OP în Sarajevo se datorează arderii necontrolate, în principal a lemnului pentru încălzire, şi unui parc auto vechi. În lunile reci de iarnă, poluarea aerului rămâne blocată în valea Sarajevo, ducând la unele dintre cele mai ridicate niveluri de poluare cu particule la nivel global”.

Cercetătorii au lansat un avertisment important adresat guvernelor şi autorităţilor municipale: reducerea cantităţii de particule poluante nu poate reduce toxicitatea acestora dacă nu ne concentrăm şi asupra surselor cele mai nocive.

Două exemple edificatoare sunt Grenoble, în Franţa, şi Berna, în Elveţia. Ambele oraşe au reuşit să reducă cantitatea de particule poluante din aer, dar toxicitatea particulelor nu s-a îmbunătăţit. În Berna, unele dintre măsurătorile OP s-au chiar înrăutăţit.

Privind spre viitor, controlul emisiilor din trafic ar putea să nu fie suficient pentru a reduce toxicitatea aerului. Studii anterioare au constatat că OP provenit din uzura anvelopelor, frânelor şi drumurilor era mai mare decât cel provenit din emisiile de eşapament.